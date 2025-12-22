Aktuelle Seite: Home > Sport > Erste Pickleball-Italienmeisterschaft geht in Klausen über die Bühne
Neue Sportart

Erste Pickleball-Italienmeisterschaft geht in Klausen über die Bühne

Montag, 22. Dezember 2025 | 17:19 Uhr
Klausen_1
ASV Klausen
Von: mk

Klausen – An diesem Wochenende fand die erste Pickleball-Italienmeisterschaft in Klausen statt. Pickleball ist eine aufstrebende Schlägersportart aus den Vereinigten Staaten, die dort zweifellos der sportliche Hype der letzten Jahre ist. In Südtirol gibt es sie seit etwas mehr als einem Jahr, aber in der Zwischenzeit zählt die Sportart bei uns rund 200 Spieler.

Pickleball bezeichnet ein Rückschlagspiel, das auf einem rechteckigen Badminton-ähnlichen Feld gespielt wird. Antreten können Spieler im Einzel (eins gegen eins) oder im Doppel (zwei gegen zwei). Das Spielfeld ist etwa halb so groß wie ein normaler Tennisplatz. In der Mitte des Spielfeldes wird der Ball über ein knapp 90 cm hohes Netz gespielt. Da der Ball relativ langsam fliegt, ist der Trendsport auch hervorragend für Spieler mit geringer Fitness geeignet.  Erfahrene Spieler können natürlich auch mit höherer Intensität Pickleball spielen.

Am vergangenen Wochenende fanden in Klausen die ersten nationalen Pickleball-Meisterschaften FIBa statt. Die qualifizierten Athleten stammten aus Apulien, Mailand, Chiari, Trient, Gsies, Bozen, Brixen und Klausen.

Nach zwei Tagen voller spannender Spiele waren die nationalen Titel vergeben.

Single Männer: Bernhard Taschler (ASV Gsies)

Single Frauen: Marion Kompatscher (ASV Klausen)

Doppel Männer: Kevin Clerico / Simone Penoni (Alpin Pickleball Bolzano)

Doppel Frauen: Chiara Brambilla / Cristina Gianordoli (Aquila Trento / Pickleball Trento)

Doppel Mixed: Alex Mair / Marion Kompatscher (ASV Klausen)

Single Männer over50: Alessandro Bizzotto (PB Milano)

Single Frauen over50: Roswitha Raifer (ASV Klausen)

Doppel Männer over50: Giuliano Andreolli / Giampaolo Dondi (Aquila Trento)

Doppel Mixed over50: Roswitha Raifer / Wolfgang Gamper (ASV Klausen).

Die Mannschaftswertung wurde vom austragenden Verein ASV Klausen gewonnen. Der Ball rollt immer weiter – auch hierzulande.

Bezirk: Eisacktal

