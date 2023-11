Erste Runde beim ITF Raiffeisen Val Gardena in Wolkenstein absolviert

Wolkenstein – Nach der ersten Runde im Hauptfeld der fünften Auflage des mit 15.000 $ dotierten Raiffeisen ITF Men’s Val Gardena Südtirol 2023 sind noch 10 italienische Spieler im Bewerb, die anderen Nationen sind Deutschland mit drei Spielern, Österreich, Slowenien und Tschechien mit je einem Spieler vertreten.

Der Turnierfavorit Stefano Napolitano schaltet Stefano Reitano aus und bekommt es in der nächsten Runde mit dem Deutschen Patrick Zahrai zu tun, der gegen Filippo Speziali gewann. Kai Lemstra trifft im Achtelfinale auf den Tschechen Hynek Barton, der auf Platz 1 den Österreicher Jonas Trinker besiegte. Vorjahressieger Sandro Kopp aus Österreich setzte sich ebenfalls gegen Luigi Sorrentino durch und trifft nun auf den Slowenen Matic Kriznik, der zuvor Erwin Troebinger besiegt hatte.

Ebenfalls weitergekommen sind Wild Card Samuele Pieri, der den Qualifikanten Giannicola Misasi schlug, und Alessandro Pecci, der Leonardo Rossi, die Nummer 8 der Setzliste, nach Hause schickte. Nettosieg auch für Adrian Oetzbach, der den Finalisten von 2022, Leopold Zima, ausschaltete. Auf ihn wartet in der nächsten Runde Daniel Bagnolini, der im letzten Spiel des Tages am Dienstag Alberto Morolli in drei Sätzen mit 76 16 61 ausschaltete. Weitere rein italienische Derbys werden zwischen Federico Bertuccioli und Lorenzo Rottoli, dem Qualifikanten Leonardo Malgaroli (der den an Nr. 4 gesetzten Fausto Tabacco besiegte) und Federico Bondioli, der Carlo Alberto Fossati in einem 2 Stunden und 17 Minuten dauernden Dreisatzspiel mit 67 62 76(5) besiegte, ausgetragen.

Auch der einzige im Wettbewerb verbliebene Südtiroler, Nicola Rispoli, wird gegen die Nummer zwei des Turniers, Giacomo Oradini, antreten, nachdem er den “Gastgeber” Patric Prinoth ausgeschaltet hat.