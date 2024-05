Erster Platz für David Kammerer

Salt Lake City – Bei der ersten Etappe des Paraclimbing-Weltcups in Salt Lake City sicherte sich David Kammerer in der AL2-Kategorie die Goldmedaille.

Bereits im vergangenen Jahr hatte David Kammerer aus St. Lorenzen (AVS Bruneck), italienischer Meister in der AL2-Kategorie, in Salt Lake City Bronze gewonnen. Diese Leistung steigerte er auf fantastische Weise und sicherte sich heuer Gold. In der Qualifikationsrunde hatte der Amerikaner Ethan Zilz zwei Spitzenplätze geholt und damit David Kammerer auf dem zweiten Platz verwiesen. Im Finale blieben jedoch sowohl Zilz als auch der Japaner Yuki beim 35+ Zug stehen, während Kammerer, kämpferisch und hoch motiviert, 36+ erreichte, was ihm den ersten Platz sicherte.

„Das ist ein unglaublicher Moment für mich. Ich bin mit dem Gedanken ins Finale gegangen, dieses Mal zu gewinnen, und ich habe es geschafft. Es ist wie im Traum“, sagte ein aufgeregter Kammerer nach der Siegerehrung.

Die nächste Runde des Paraclimbing-Weltcups findet am 24. und 25. Juni in Innsbruck statt. Nach diesem fantastischen Ergebnis der ersten Etappe kann man sich auf die zweite freuen.