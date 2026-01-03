Aktuelle Seite: Home > Sport > Erster Saisonsieg für Lambacher/Lambacher
FIL Alpin Rodel Weltcup

Erster Saisonsieg für Lambacher/Lambacher

Samstag, 03. Januar 2026 | 16:03 Uhr
Passeier_Lambacher_Lambacher_Foto_Ulrich_Wilhelm
Ulrich Wilhelm
Schriftgröße

Von: mk

Moos in Passeier – Der FIL Alpin Rodel Weltcup ist am Samstag im Passeiertal mit dem dritten Rennen der Doppelsitzer ins neue Jahr gestartet. Die amtierenden Weltmeister Matthias Lambacher/Peter Lambacher feierten dabei ihren ersten Saisonsieg.

Die 874 Meter lange Naturrodelbahn „Bergkristall“ zeigte sich von ihrer besten Seite und verlangte den Athleten alles ab. Die Brüder Matthias Lambacher/Peter Lambacher gaben bereits im Training am Vormittag den Ton an und meistern dann beim Rennen am Nachmittag alle Schlüsselstellen am besten. Mit einer Zeit von 58,27 Sekunden holten Lambacher/Lambacher ihren ersten Saisonsieg, vor Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA/+0,70 Sekunden) und den Juniorenweltmeistern Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK/+2,47)

„Wir haben über den Jahreswechsel hart trainiert, es tut gut, dass wir nach den Problemen in Winterleiten wieder in der Spur sind. Der Sieg ist schön, noch schöner ist aber die Laufzeit, damit können wir sehr zufrieden sein“, erklärte Matthias Lambacher im Ziel. Auch im dritten Rennen standen Paur/Hofer wieder am Podest: „Zwei zweite Plätze und ein dritter Platz sind absolut perfekt. Uns fehlt nur noch ein Sieg, vielleicht klappt es in Deutschnofen in zwei Wochen“, so Paur.

Beim Weltcup in Passeier nicht am Start waren die Sieger von Winterleiten, Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT). Pichler hat sich vor wenigen Tagen beim Präparieren der Rodelschiene eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen und muss pausieren.

In der Gesamtwertung führen nun Lambacher/Lambacher (245 Punkte) knapp vor Paur/Hofer (240), Pichler/Edlinger und Halcin/Halcin (beide 200).

Am Sonntag stehen auf der „Bergkristall-Bahn“ in Passeier die Rennen der Einsitzer auf dem Programm.

Weltcup Passeier, Top-3

1.      Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), 58,27 Sekunden

2.      Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), +0,70

3.      Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK), +2,47

Das Programm

Sonntag, 04. 01. 2026

10.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen/Einsitzer Herren

11.30 Uhr: 2. Wertungslauf Einsitzer Damen/Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

