Knappe Zeitabstände und schnelle Laufzeiten waren die Regel

Erster Südtirol Cup Rennen der Sportrodel im Jaufental

Montag, 12. Januar 2026 | 21:44 Uhr
Lammbacher-Schwienbacher
Maximilian Preindl
Ratschings – Am Wochenende eröffneten die Südtiroler Sportrodler im Jaufental ihre Saison. Bei der vom Veranstalter ASV Jaufental hervorragend präparierten Bahn waren knappe Zeitabstände und schnelle Laufzeiten die Regel.

Bei den Damen gaben die Juniorinnen den Ton an und stellten die drei schnellsten Rodlerinnen. Silvia Runggatscher vom ASV Villnöß setzte sich um eine Hundertstelsekunde vor Lara Peccei vom ASV Wengen/La Val durch. Nur vier weitere Hundertstelsekunden Rückstand hatte Silvia Runggatschers Schwester Iris vom ASV Villnöß.

Bei den Herren ging es auf den Podiumsplätzen nicht ganz so knapp zu, dafür wurden im Jaufental noch nie so viele schnelle Zeiten gefahren wie am Wochenende. Tobias Müller vom ASC Laugen Tisens fuhr mit neuem Bahnrekord zum Sieg im Auftaktrennen. Ihm folgten Patrick Lambacher vom ASV Villnöss und Christian Torggler vom ASV Latzfons auf das Podest.

Bei den Doppelsitzern waren Lambacher/Schwienbacher vom ASV Villnöß die Schnellsten. Sie gewannen vor Mair/Müller und Frei/Frei, die beide für den ASC Laugen Tisens starten.

Die Mannschaftswertung der Jugend gewann der ASV Villnöss vor dem ASV Jaufental und dem ASC Olang. In der allgemeinen Klasse war der ASC Laugen Tisens nicht zu schlagen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der ASC Olang und der ASV Latzfons.

Bezirk: Wipptal

