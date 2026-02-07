Erster Weltcupsieg für Tina Stuffer

Von: luk

Umhausen – Tina Stuffer (ITA) befindet sich in der Form ihres Lebens: Vor einer Woche kürte sich die 19-Jährige in Umhausen zur Juniorenweltmeisterin, am Samstag feierte sie ihren ersten Weltcupsieg. Im Einsitzer der Herren hatte Fabian Achenrainer (AUT) das Hundertstelglück auf seiner Seite.

Umhausen (FIL/07.02.2026) Der Samstag war geprägt von ganz knappen Entscheidungen: Auf der 955 Meter langen Grantau-Bahn katapultierte sich Tina Stuffer mit Bestzeit im zweiten Lauf auf Platz eins, mit einer Gesamtzeit von 2.32,86 Minuten schnappte sich die Grödnerin ihren ersten Weltcupsieg. Die Halbzeitführende Lisa Walch (GER) verpasste ihren Premierensieg um 0,05 Sekunden, Dritte wurde Riccarda Ruetz (AUT/0,46 Sekunden). „Mein Gefühl während der Fahrt war gar nicht gut, es fühlte sich alles langsam an. Im Ziel konnte ich meine Leistung nicht einordnen, es hätte auch Platz vier oder so sein können. Jetzt bin ich natürlich sehr glücklich“, freute sich Stuffer über ihren ersten Weltcupsieg.

In der Gesamtwertung führt nach fünf von sieben Rennen Ruetz mit 455 Punkten, vor Walch (360) und Europameisterin Nina Castiglioni (ITA/316).

Erfolgreiche Aufholjagd auch im Einsitzer Herren

Seinen zweiten Weltcupsieg holte sich am Samstagvormittag Fabian Achenrainer (AUT), der Tiroler lag nach dem ersten Lauf am Freitagnachmittag auf Zwischenrang drei. An seiner perfekten Fahrt im Schlussteil und der Gesamtzeit von 2.31,01 Minuten biss sich die Konkurrenz die Zähne aus, auch der Halbzeitführende Daniel Gruber (ITA) büßte auf dem letzten Abschnitt 0,4 Sekunden auf Achenrainer ein und landete mit einem Rückstand von 0,02 Sekunden auf Platz zwei, vor Lokalmatador Leon Auer (AUT/+1,01 Sekunden). Für den 20-Jährigen aus Umhausen ist es der erste Podestplatz seiner Karriere und ein vorgezogenes Geschenk, neun Tage vor seinem 21. Geburtstag. „Ich habe aus der vorletzten Kurve den Schwung optimal mitnehmen können und in der Zielkurve die Line halten können, das hat mir wohl den Sieg gerettet“, analysierte Achenrainer seine Siegesfahrt.

Gruber führt die Gesamtwertung mit 440 Punkten an, vor Achenrainer (370) und Troger (325).

Pauer/Hofer jubeln zwei Mal

Zwei Weltcupsiege innerhalb von 24 Stunden feierten Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) im Doppelsitzer. Nach dem Sieg am Freitagabend legten Paur/Hofer am Samstag im Eliminator nach und holten in 1.19,30 Minuten ihren insgesamten vierten Sieg. Auf den Ehrenplätzen landeten Peter Lambacher/Matthias Lambacher (ITA/+0,17 Sekunden) und Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT/+0,36), die Juniorenweltmeister Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK) wurden mit einem Rückstand von 0,86 Sekunden Vierte. Mit dem Doppelsieg in Umhausen haben Paur/Hofer auch die Führung im Gesamtweltcup übernommen. „Wir konnten den Patzer in Deutschnofen gut wegstecken, haben jetzt die maximalen Punkte mitgenommen und sind voll motiviert für das Weltcupfinale“, zeigte sich Andreas Hofer vor dem letzten Rennen der Saison kämpferisch.

Neue Führende der Gesamtwertung nach sechs von sieben Rennen sind Paur/Hofer (490 Punkte) vor Lambacher/Lambacher (485) und Pichler/Edlinger (455).

In Umhausen geht es am Sonntag mit dem Eliminator Einsitzer Damen und Einsitzer Herren weiter. Zugleich werden die FIL-Jugendspiele für Rodler von acht bis 14 Jahren ausgetragen. Alle Rennen werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL im Livestream übertragen.

Top-3 Einsitzer Damen, Weltcup Umhausen

1. Tina Stuffer (ITA), 2.32,86 Minuten

2. Lisa Walch (GER), +0,05 Sekunden

3. Riccarda Ruetz (AUT), +0,46 Sekunden

Top-3 Einsitzer Herren, Weltcup Umhausen

1. Fabian Achenrainer (AUT), 2.31,01 Minuten

2. Daniel Gruber (ITA), +0,02 Sekunden

3. Leon Auer (AUT), +1,01 Sekunden

Top-3 Doppelsitzer, Eliminator Umhausen

1. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), 1.19,30 Minuten

2. Peter Lambacher/Matthias Lambacher (ITA), +0,17 Sekunden

3. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), +0,36 Sekunden

Das Programm (Eliminator)

Sonntag, 8. Februar

8.45 Uhr: 1/8 Finale Eliminator Einsitzer Damen

9.15 Uhr: 1/8 Eliminator Einsitzer Herren

11.00 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Einsitzer Damen

11.30 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Einsitzer Herren

13.15 Uhr: Finale Eliminator Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

13.45 Uhr: Finale Eliminator Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

16.30 Uhr: Siegerehrungen im Zielraum Grantau