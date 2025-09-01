Erstes ÖFB-Training ohne Posch – Auch Schmid nicht auf Platz

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Montag bei Sonnenschein in Windischgarsten die Vorbereitungen für die WM-Qualispiele am Samstag in Linz gegen Zypern und am folgenden Dienstag in Zenica gegen Bosnien aufgenommen. Beim öffentlichen Training vor knapp 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fehlte Verteidiger Stefan Posch, dessen Transfer von Bologna zu Como am Abend offiziell wurde. Werder Bremens Romano Schmid agierte wegen leichter Nackenprobleme nur im Fitnessbereich.

Posch wurde laut ÖFB-Angaben noch am Montagabend im Teamcamp erwartet. Der Rest des insgesamt 26-köpfigen Kaders von Teamchef Ralf Rangnick war schon bis Mittag in Oberösterreich zusammengetroffen. Nachdem er den Auftakt der WM-Qualifikation im Juni mit Siegen gegen Rumänien (2:1) und San Marino (4:0) noch verpasst hatte, stand auch David Alaba wieder im Aufgebot. Der Defensivstar von Real Madrid schrieb nach der Übungseinheit ebenso wie seine Teamkollegen bereitwillig Autogramme.

Freude über Alaba-Rückkehr

Alaba war nach seinem im Jänner erfolgten Comeback nach schwerer Knieverletzung von weiteren Blessuren zurückgeworfen worden. Zuletzt machten ihm im Sommer Wadenprobleme zu schaffen. “Wir freuen uns natürlich, wenn der Kapitän wieder dabei ist. Er ist wieder fit. Die Qualität, die er hat, hilft uns auf jeden Fall weiter”, sagte Innenverteidiger Philipp Lienhart über seinen Nebenmann, der in diesem Jahr bisher nur in den Nations-League-Partien gegen Serbien (1:1 und 0:2) im März im ÖFB-Dress zu sehen war.

Auch Phillipp Mwene bezeichnete Alaba als “brutal wichtig” für die Mannschaft. “Alleine seine Ausstrahlung auf und neben dem Platz ist sehr wichtig für uns. Wir freuen uns einfach, dass er gesund ist und wieder da ist. Das steht sowieso über allem, dass er gesund ist und gesund bleibt.” Dass der 33-Jährige beide Partien über die volle Distanz absolvieren wird, hatte Rangnick, der wegen der Folgen einer im Sommer erfolgten Sprunggelenks-OP selbst Vorsicht walten lassen muss, zuletzt als eher unwahrscheinlich bezeichnet. Alaba hat bei Real in dieser Saison noch keinen Pflichtspieleinsatz absolviert.

Zuerst Zypern, dann Bosnien

Lienhart hat mit Freiburg bereits zwei Ligaspiele in den Beinen. Nach Niederlagen gegen Augsburg (1:3) und Köln (1:4) ist sein Team allerdings Tabellenletzter. “Der Start in Freiburg war wirklich nicht gut, aber das habe ich hier auszublenden”, sagte der 29-Jährige. Der Fokus gelte Zypern und dann Bosnien. “Wenn wir unser Maximum abrufen, dann wird es sicherlich sehr, sehr schwer für die anderen”, meinte Lienhart.

Besonders der Showdown in Zenica wirft seine Schatten voraus, sind die Bosnier als ungeschlagener Tabellenführer doch der derzeit wohl schärfste ÖFB-Konkurrent um ein WM-Ticket. “Da müssen wir da sein, da geht es um alles”, sagte Mwene. “Aber egal ob gegen Zypern oder Bosnien, wir werden beide Partien mit 100 Prozent angehen.” Beides seien schwierige, aber auch sehr wichtige Spiele. Mwene: “Wir wollen so früh wie möglich das WM-Ticket ziehen.”

Trainingsinfrastruktur verbessert

Sein erstes Training im ÖFB-Team absolvierte Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand, sein erstes nach mehr als drei Jahren WAC-Mittelfeldmann Alessandro Schöpf. Auch der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll stattete dem Teamcamp einen Besuch ab. Gemeinsam mit Rangnick und Hotelchef Horst Dilly eröffnete der Verbandschef ein neues Fitnessgebäude neben dem generalüberholten, hoteleigenen Trainingsplatz. Dilly investierte laut eigenen Angaben rund 1,7 Mio. Euro in die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur.

Die Partie gegen Zypern in Linz ist mit 16.500 Zuschauern längst ausverkauft. Für die beiden noch ausständigen WM-Quali-Heimspiele in Wien gegen San Marino (9. Oktober) und Bosnien (18. November) sind laut ÖFB-Angaben 30.000 Zweier-Abos abgesetzt. Der Einzelverkauf für die beiden Spiele startet am Dienstag (14.00 Uhr).