Erstes Saisonderby: HC Bozen trifft auf Tabellenführer Pustertal

Bozen – Alles wartet mit Spannung auf das große Duell in der Sparkasse Arena! Freitag, 29. September, mit Spielbeginn um 20.30 Uhr findet das erste Saisonderby zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem HC Pustertal statt, es die insgesamt 191. Begegnung in der Geschichte zwischen den beiden Teams. Erst seit zwei Jahren kreuzen Bozner und Pusterer wieder die Schläger in einem Match, das jedes Mal für große Emotionen sorgt.

Die Derbies der Vergangenheit

Nach der großen Rivalität in der Serie A vor allem in den Jahren um 2010, kam es am 26. Oktober 2021, nach fast neun Jahren Abstinenz, erstmals wieder zu offiziellen Begegnungen zwischen den beiden Kontrahenten. Das erste Match wurde in der soeben erst eingeweihten Intercable Arena von Bruneck ausgetragen, wobei Bozen nach einem ausgeglichenen Spiel durch Tore von DeHaas und Di Perna mit 2:1 die Oberhand behielt. Es sollte der einzige Erfolg in jener Saison bleiben: 20 Tage später gewannen die Schwarzgelben mit einem klaren 6:2, es folgten zwei weitere Auswärtssiege, beide endeten mit 2:1, davon einer in der Verlängerung. Im Jahr darauf revanchierten sich die Weißroten zuzüglich Zinsen und gewannen alle vier Begegnungen, mit einer Ausbeute von 18 erzielten und nur 6 erhaltenen Treffern.

Pustertal heute

Im Verlauf des Sommers hat sich die schwarzgelbe Mannschaft merklich verstärkt und einen fulminanten Saisonstart hingelegt. Fünf Siege in den ersten fünf Begegnungen, alleiniger Tabellenführer und bester Angriff der Liga mit 23 erzielten Treffern. Die „“Leithammel” der Mannschaft sind drei Neuverpflichtungen: David Morley (4 Tore und 7 Assist), der Ex-Bozner Alex Petan (6+2) und Jason Akeson (1+7). Einer der Stärken der Wölfe ist das Powerplay, in welchem 8 der insgesamt 23 Treffer erzielt wurden (34,8 Prozent Effizienz). Im Tor wechseln sich zwei weitere Ex-Bozner ab: Jake Smith (3 Spiele, 94,3 Prozent) und Andreas Bernard (zwei Spiele, 88,3 Prozent).

Situation bei Bozen

Nach der knappen Heimniederlag gegen Olimpija verbleibt dem HCB keine Zeit, die Köpfe hängen zu lassen. Die Mannschaft muss den leichten Aufwärtstrend aus den beiden letzten Begegnungen mitnehmen, wobei sich die Defensive schrittweise besser abstimmt und die Mannschaft auf einen in den Spielen gegen Asiago und Olimpija stark verbesserten Svedberg bauen kann. Die größte Baustelle ist momentan der Angriff: die Foxes haben in sechs ICEHL Begegnungen insgesamt 203 Schüsse abgefeuert, aber nur magere 8 Treffer erzielt, das entspricht einer Scoring-Effizienz von gerade einmal 3,94 Prozent (zum Vergleich: im Vorjahr lag diese nach der Regular Season bei 11,05 Prozent). Sicher eine Herkules-Aufgabe für Fabio Armani und Alexander Egger, die auf den gesamten Kader zurückgreifen können und auch im Derby die Geschicke hinter der Bande leiten werden. Im Verlauf des Wochenendes wird Glen Hanlon in der Talferstadt eintreffen: der kanadische Coach wird ab dem Auswärtsmatch gegen die Pioneers am kommenden Dienstag wieder das Ruder übernehmen.

Freitag, 29. September, um 20.30 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Live auf https://live.ice.hockey

HCB Südtirol Alperia vs HC Pustertal