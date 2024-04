Euregio Swim Cup: Drei Länder, sieben Tage Wettbewerbe in drei Etappen

Euregio Swim Cup am 18. und 19. Mai in Brixen

Rovereto – 1900 Jungen und Mädchen aus 100 Vereinen haben im Vorjahr beim Euregio Swim Cup in Innsbruck, Brixen und Rovereto mitgemacht. Dieses Jahr im Mai soll es ebenso sein.

Seit 2023 wurden drei Schwimmveranstaltungen in Innsbruck, Brixen und Rovereto unter dem Namen “Euregio Swim Cup” vereint. Mit fast hundert Vereinen aus verschiedenen europäischen Ländern ist das Teilnehmerfeld international. Auch 2024 wird die Veranstaltung grenzüberschreitend organisiert. Das Tiroler Event “Innsbruck Swim Meeting” findet bereits zum zehnten Mal statt. Am heutigen Samstag, 6. April, stellten Georg Dornauer, Sportlandesrat von Tirol, Elisabeth Mayr, Sportreferentin der Stadt Innsbruck, Robert Krismer, Präsident des Tiroler Wassersportvereins, und Sabine Mair Dejakum vom Schwimmclub Brixen die Sportveranstaltung bei einer Pressekonferenz am Infopoint der Euregio in Innsbruck vor.

Im Mai und Juni 2024 werden unter der Schirmherrschaft der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino auch in Südtirol und im Trentino Wettbewerbe für talentierte junge Schwimmerinnen und Schwimmer ausgetragen. Die Sportveranstaltung beginnt im Freibad Tivoli in Innsbruck am 11. und 12. Mai. Am 18. und 19. Mai geht es dann im Freibad Aquarena in Brixen weiter, bevor der Euregio Swim Cup mit Bewerben vom 7. bis 9. Juni im Schwimmbadzentrum in Rovereto endet.

“Seit vielen Jahren gibt es gut besuchte Schwimmwettkämpfe in Tirol, Südtirol und im Trentino. Mit dem Euregio Swim Cup wollten wir vom Schwimmclub Brixen eine sportliche Verbindung zwischen diesen Ländern schaffen und sprachliche und kulturelle Barrieren weiter abbauen. Wir haben enthusiastische Partner in Rovereto und Innsbruck gefunden und die erste Abschlussfeier des Euregio Swim Cups im Juni 2023 bei der dritten Etappe in Rovereto erlebt”, zeigt sich die Initiatorin Sabine Mair Dejakum zufrieden.