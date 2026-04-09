Europacup-Heimsiege für Österreicher-Clubs

Von: apa

Ein perfekter Abend im Fußball-Europacup aus österreichischer Sicht: Crystal Palace mit dem oberösterreichischen Trainer Oliver Glasner gewann das Viertelfinal-Hinspiel der Conference League gegen AC Fiorentina 3:0, Mainz setzte sich mit einem herrlichen Treffer von Stefan Posch 2:0 gegen Racing Straßburg durch. Auch Freiburg mit Philipp Lienhart liegt in der Europa League nach einem souveränen 3:0 gegen Celta Vigo auf Semifinalkurs.

Bologna musste sich im Europa-League-Heimspiel Aston Villa aus der Premier League 1:3 beugen. Damit stehen auch die letzten zwei verbliebenen Serie-A-Clubs vor dem Aus im internationalen Geschäft. Ezri Konsa, unter kräftiger Mithilfe von Goalie Federico Ravaglia (44.), und Ollie Watkins (51., 94.) trafen für die Engländer. Jonathan Rowe, ein Engländer im Bologna-Dress, verkürzte zwischendurch (90.). Porto und Nottingham Forest trennten sich 1:1. Portos Martim Fernandes sorgte mit einem nahezu unglaublichen Eigentor für die Szene des Spiels (13.).

Freiburg und Crystal Palace souverän

Freiburg ließ mit Verteidiger Lienhart gegen Celta Vigo nichts anbrennen. Ein Diagonalpass des österreichischen Teamspielers war der Ausgangspunkt vor dem 2:0 durch Jan-Niklas Beste (32.). Lienharts Nebenmann Matthias Ginter besorgte per Kopf den Endstand (78.). Den zehnten Freiburger Europacup-Heimsieg in Folge hatte Vincenzo Grifo mit einem herrlichen Schlenzer (10.) eingeleitet. Der Bundesligist darf mit dem Halbfinale gegen Braga oder Real Betis (1:1) planen.

Glasner durfte im heimischen Selhurst Park jubeln. Sein Team hatte den zweifachen Conference-League-Finalisten Fiorentina im Griff. Ein Elfmeter von Jean-Philippe Mateta (24.) brachte die “Eagles” auf Kurs. Der zurückgekehrte Torjäger ließ kurz darauf gegen David de Gea das 2:0 liegen, Tyrick Mitchell staubte jedoch ab (31.). Durch ein Tor von Ismaila Sarr (90.) wurde die Angelegenheit deutlich. Schaffen die Engländer den Aufstieg, treffen sie vermutlich auf Schachtar Donezk. Die Ukrainer schlugen AZ Alkmaar in Krakau spät mit 3:0.

Nach Grillitsch traf auch Posch

Ebenfalls bereits mit einem Bein im Halbfinale steht Rayo Vallecano nach einem Heim-3:0 gegen AEK Athen. Damit könnte es zum Duell mit Mainz kommen. Denn die Deutschen, erstmals in der Vereinshistorie in einem europäischen Viertelfinale, setzten ihre starke Serie auch gegen Straßburg fort. Kaishu Sano gelang mit einem leicht abgefälschten Schuss früh das 1:0 (11.). Posch baute die Führung mit einem satten Volleyschuss nach einer Ecke aus (19.).

Einen Tag nach Florian Grillitsch (für Braga) traf also ein weiterer ÖFB-Teamspieler international. Posch hatte bereits vor drei Wochen sein erstes Europacuptor für Mainz erzielt. Von den zuvor im Bewerb noch unbesiegten Franzosen kam lange Zeit nichts. Mit Niklas Veratschnig, der in der 69. Minute für Philipp Mwene eingetauscht wurde, kamen alle drei Österreicher bei Mainz zum Zug.