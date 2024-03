Europacup Sarntal: Zweiter Super-G wetterbedingt abgesagt

Reinswald – Nach dem spannenden Super-G vom Donnerstag, den die „Azzurra“ Asja Zenere bei sehr guten Bedingungen für sich entscheiden konnte, machte das Wetter den Veranstaltern am Freitag einen Strich durch die Rechnung. Regen und Nebel führten zu einer Absage des zweiten geplanten Speedrennens auf der Schöneben-Piste – in erster Linie, um die Athletinnen vor möglichen Verletzungen zu schützen.

Nach der Jury-Inspektion um 8.00 Uhr mussten die 69 gemeldeten Rennläuferinnen aus zehn verschiedenen Nationen nicht lange auf eine Entscheidung warten. Die Absage wurde gleich nach Ankunft im Zielraum an der Talstation in Reinswald bekanntgegeben. Regen hatte die Piste aufgeweicht, außerdem zogen ständig Nebelbänke über die Rennstrecke, weshalb die Flugrettung nicht garantiert gewesen wäre. Die Teams traten daraufhin umgehend die Heimreise an.

„An eine Durchführung eines Rennens war heute nicht zu denken. Die Piste war aufgeweicht und das hätte zu schweren Verletzungen führen können. Dementsprechend schnell stand die Entscheidung auch fest. Natürlich sind wir als Veranstalter enttäuscht, dass wir den zweiten Super-G nicht austragen konnten. Aber die Sicherheit der Athletinnen geht immer vor“, sagte Luis Hofer, Koordinator der Europacuprennen in Reinswald.

Der Dank an die Sponsoren

Mit dieser wetterbedingten Absage ist die 18. Ausgabe des Europacups im Sarntal zu Ende gegangen. Den ersten Super-G am Donnersag hatte die Italienerin Asja Zenere vor Magdalena Egger (Österreich) und der Schweizerin Isabella Pedrazzi gewonnen. „Ich möchte mich bei den Bergbahnen Reinswald für die großartige Unterstützung in den vergangenen Wochen bedanken. Genauso wie unseren anderen Partnern, etwa dem Amt für Handel und dem Amt für Sport der Autonomen Provinz Südtirol, sowie der Gemeinde Sarntal, der Raika Sarntal und den Unternehmen Moser Bau, Amonn Office und Technoalpin. Aber auch unseren vielen Freiwilligen sei gedankt – sie machen dieses Event überhaupt erst möglich. Aufwiedersehen im kommenden Jahr“, erklärte Hofer abschließend.