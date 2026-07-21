Aktuelle Seite: Home > Sport > Evenepoel im Tour-Zeitfahren vor Pogacar, Großschartner 13.
Der Belgier Remco Evenepoel entscheidet das Zeitfahren klar für sich

Evenepoel im Tour-Zeitfahren vor Pogacar, Großschartner 13.

Dienstag, 21. Juli 2026 | 18:38 Uhr
Der Belgier Remco Evenepoel entscheidet das Zeitfahren klar für sich
APA/APA/AFP/JEFF PACHOUD
Schriftgröße

Von: apa

Weltmeister und Olympiasieger Remco Evenepoel hat am Dienstag das Einzelzeitfahren der Tour de France von Evian-les-Bains nach Thonon-les-Bains wie erwartet dominiert. Der Gesamtzweite benötigte für die 26,1-km-Distanz 32:19 Minuten, den Gesamtführenden Tadej Pogacar verwies der Belgier um 28 Sekunden auf Rang zwei. Platz drei zum Auftakt der letzten Tour-Woche holte der Däne Matthias Skjelmose mit 1:04 Min. Rückstand. Felix Großschartner wurde 2:07 Min. zurück 13.

Dieses gute Abschneiden reichte für den österreichischen UAE-Teamkollegen von Pogacar in der Gesamtwertung für die Verbesserung um einen Rang auf Position 32. Sein Landsmann Marco Haller vom Team Tudor verlor im Kampf gegen die Uhr als 130. 6:23 Minuten, gesamt ist er 149. Nicht mehr dabei ist hingegen Florian Lipowitz. Der Vorjahresdritte stürzte 6,4 km vor dem Ziel beim Ausgang einer Kurve, nachdem ihm das Vorderrad weggerutscht war. Er musste aufgeben. Der Teamkollege von Evenepoel bei Red Bull stieg in einen Krankenwagen, hielt sich dabei den Arm.

Lipowitz ist nach dem Sturz-Aus des Dänen Jonas Vingegaard am Sonntag der zweite ausgeschiedene Podestanwärter. Auch Pogacar hatte in der für Lipowitz schicksalhaften Kurve zu kämpfen. Der Slowene liegt nun aber noch immer komfortabel 4:32 Min. vor Evenepoel, der Mexikaner Isaac del Toro aus dem Pogacar-Team UAE ist nach der Fahrt über 500 Höhenmeter 6:51 Min. zurück Dritter. Evenepoel feierte einen Start-Ziel-Sieg. Pogacar ging in der Abfahrt und in der Ebene nicht das volle Risiko ein. Am Mittwoch sind nach Anstiegen zu Beginn womöglich wieder die Sprinter im Vorteil.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
80
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
51
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
49
Bikini-Ärger in Meran
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf Zweijährigen los – Hund getötet
Kommentare
48
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf Zweijährigen los – Hund getötet
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
32
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 