Evenepoel im Tour-Zeitfahren vor Pogacar, Großschartner 13.

Von: apa

Weltmeister und Olympiasieger Remco Evenepoel hat am Dienstag das Einzelzeitfahren der Tour de France von Evian-les-Bains nach Thonon-les-Bains wie erwartet dominiert. Der Gesamtzweite benötigte für die 26,1-km-Distanz 32:19 Minuten, den Gesamtführenden Tadej Pogacar verwies der Belgier um 28 Sekunden auf Rang zwei. Platz drei zum Auftakt der letzten Tour-Woche holte der Däne Matthias Skjelmose mit 1:04 Min. Rückstand. Felix Großschartner wurde 2:07 Min. zurück 13.

Dieses gute Abschneiden reichte für den österreichischen UAE-Teamkollegen von Pogacar in der Gesamtwertung für die Verbesserung um einen Rang auf Position 32. Sein Landsmann Marco Haller vom Team Tudor verlor im Kampf gegen die Uhr als 130. 6:23 Minuten, gesamt ist er 149. Nicht mehr dabei ist hingegen Florian Lipowitz. Der Vorjahresdritte stürzte 6,4 km vor dem Ziel beim Ausgang einer Kurve, nachdem ihm das Vorderrad weggerutscht war. Er musste aufgeben. Der Teamkollege von Evenepoel bei Red Bull stieg in einen Krankenwagen, hielt sich dabei den Arm.

Lipowitz ist nach dem Sturz-Aus des Dänen Jonas Vingegaard am Sonntag der zweite ausgeschiedene Podestanwärter. Auch Pogacar hatte in der für Lipowitz schicksalhaften Kurve zu kämpfen. Der Slowene liegt nun aber noch immer komfortabel 4:32 Min. vor Evenepoel, der Mexikaner Isaac del Toro aus dem Pogacar-Team UAE ist nach der Fahrt über 500 Höhenmeter 6:51 Min. zurück Dritter. Evenepoel feierte einen Start-Ziel-Sieg. Pogacar ging in der Abfahrt und in der Ebene nicht das volle Risiko ein. Am Mittwoch sind nach Anstiegen zu Beginn womöglich wieder die Sprinter im Vorteil.