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Alajbegovic spielt ab sofort für Juventus

Ex-Salzburger Alajbegovic um 30 Mio. von Leverkusen zu Juve

Sonntag, 02. August 2026 | 17:47 Uhr
Alajbegovic spielt ab sofort für Juventus
APA/APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER
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Kerim Alajbegovic ist von Bayer Leverkusen zu Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin gewechselt. Laut Medien soll der Werksclub für den 18-jährigen bosnischen Teamspieler eine fixe Ablöse von über 30 Millionen Euro erhalten. Durch Bonuszahlungen könnte der Betrag noch steigen. Bayer gab Alajbegovic vor einem Jahr um zwei Millionen Euro an Red Bull Salzburg ab und machte nach einem Leistungssprung des Talents von seiner Acht-Millionen-Euro-Rückkaufklausel Gebrauch.

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