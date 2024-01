Fabian Pezzei gewinnt beim Austria Karate Champions Cup

Hard – Beim gestrigen „Austria Champions Cup“ in Hard (Vorarlberg) hat Fabian Pezzei von Karate Mühlbach Gold gewonnen, während Florian Fischnaller Platz fünf belegte.

Großartige Leistungen der beiden 18-jährigen Top-Athleten von Karate Mühlbach, Fabian Pezzei aus Mühlbach und Florian Fischnaller aus Vals. „Wir machen bei diesen internationalen Karate-Turnieren nicht mehr nur mit, sondern können mithalten“, so Trainer Martin Pezzei, der vor allem die taktische Stärke seiner Athleten lobt. Bei jedem Kampf galt es die Strategie neu auszurichten und die Kampf-Taktik unterschiedlich aufzubauen. „Auch wenn wir mit vielem glücklich sein dürfen, haben wir gesehen, wo es noch aufzuholen gilt, was wir verbessern müssen“, so der Trainer, der dem Grundsatz von Karate Mühlbach treu bleibt: „Wenn besser möglich ist, ist gut nicht gut genug.“

Fabian Pezzei kämpfte in der Kategorie U21, -84kg. Die Vorrunde und das Halbfinale konnte er dominieren. Das Finale entschied er mit 1:0 für sich. „Es war ein spannendes Finale auf Augenhöhe“, so Fabian Pezzei.

Florian Fischnaller kämpfte in der Kategorie U21, -75kg und hatte enormes Pool-Pech: Bereits in der Vorrunde traf er auf den späteren Sieger; im Halbfinale dann ein Gegner aus der Schweiz, die Nummer 26 der Weltrangliste.

Für Karate Mühlbach gilt es dieses Turnier weder über- noch unter zu bewerten. „Es war ein wichtiger Gradmesser – so Trainer Pezzei – aber die entscheidenden Turniere liegen noch vor uns.“ Nun gilt es weiterhin fokussiert und zielgerichtet in jedes einzelne Training zu investieren, „da diese der ausschlaggebende Schüssel zum Erfolg sind“, so Pezzei.