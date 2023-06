Faith Kipyegon läuft Weltrekord über 1.500 m

Die Kenianerin Faith Kipyegon hat beim Diamond-League-Meeting in Florenz einen Weltrekord über 1.500 m aufgestellt. Die je zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin über diese Distanz war am Freitag in 3:49,11 Minuten um 96 Hundertstel schneller als die Äthiopierin Genzebe Dibaba im Juli 2015.

Von: APA/Reuters