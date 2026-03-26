Aktuelle Seite: Home > Sport > Falsches Knie untersucht? Mbappé widerspricht
Mbappe dementiert Medienberichte

Falsches Knie untersucht? Mbappé widerspricht

Donnerstag, 26. März 2026 | 00:18 Uhr
Mbappe hatte wohl nicht die beste Betreuung
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat Berichte über einen peinlichen Fehler der Ärzte von Real Madrid dementiert. “Die Information, dass das falsche Knie untersucht worden ist, ist nicht wahr”, sagte der Franzose in den USA bei einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Brasilien. Spanische und französische Medien hatten zuvor berichtet, die Ärzte sollen den an Schmerzen leidenden Starstürmer im Dezember am falschen Knie untersucht haben.

Die Zeitung “El País” und das Fachblatt “Marca” schrieben, sie hätten die Enthüllung des französischen Senders “RMC Sport” zweifelsfrei bestätigt. Mbappé sagte, womöglich trage er eine Mitschuld an den falschen Behauptungen, “denn wenn du nicht kommunizierst, was dir fehlt und was Sache ist, dann lässt das die Tür offen für Interpretationen und jeder versucht, die Lücken zu füllen”, sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler des spanischen Fußball-Rekordmeisters.

Der französische Journalist Daniel Riolo hatte am Dienstag in der “RMC”-Sendung “After Foot” erklärt, die Ärzte der “Königlichen” hätten sich schlichtweg am Knie geirrt und deshalb eine falsche Diagnose erstellt. “Eine Kernspintomographie wurde an seinem rechten Bein durchgeführt, obwohl er am linken Bein Schmerzen hatte”, hieß es. Das habe den Kapitän der Équipe de France “gehörig auf die Palme gebracht”, als er davon erfahren habe.

In Paris fand Mbappé “die richtige Lösung”

Mbappé, der sich am 7. Dezember bei der Heimpleite Reals gegen Celta de Vigo (0:2) verletzt hatte, war nach längerer Pause bei Real bei den Siegen bei Manchester City (2:1) am 17. März sowie am Sonntag gegen Atlético Madrid (3:2) eingewechselt worden und spürte keine Probleme. Es wird daher erwartet, dass er bei den WM-Testspielen der französischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Boston gegen Brasilien sowie am Sonntag in Landover bei Washington gegen Kolumbien zum Einsatz kommt. “Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin, dass ich verfügbar bin, und komplett fit. Ich bin einsatzbereit und das auch von Beginn an, wenn ich gebraucht werde”, sagte Mbappé.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Kommentare
100
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Kommentare
55
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
51
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Teuer-Schock beim Tanken: Was denkt ihr über die Steuersenkung?
Kommentare
39
Teuer-Schock beim Tanken: Was denkt ihr über die Steuersenkung?
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
38
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 