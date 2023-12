Favoritensiege zum Auftakt des Junioren-Weltcups im Naturbahnrodeln

Winterleiten (AUT) – Auf der Winterleiten (AUT) ist an diesem Wochenende der Startschuss für die FIL Junioren-Weltcup im Naturbahnrodeln gefallen. Bei der Generalprobe für die Junioren-Weltmeisterschaften 2024 gab es setzten sich in allen Klassen die Favoriten durch.

Winterleiten (FIL/31.12.2023) Die Rodelhochburg Winterleiten bildete am 30. und 31. Dezember den Rahmen für den Auftakt im Junioren-Weltcup der Naturbahnrodler. Am Samstag stand das Rennen der Doppelsitzer auf dem Programm. Das Duo Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) setzte sich am ersten Wettkampftag mit Bestzeit in allen Abschnitten in 1.07,85 Minuten klar gegen die Slowaken Peter Neupaur/Dominik Neupaur (+0,93 Sekunden) durch. Für Paur/Hofer war es der dritte Sieg im Juniorenweltcup. Platz drei ging an Gabriel Halcin/Marian Budzak (SVK).

Im Einsitzer der Damen feierte Lokalmatadorin Riccarda Ruetz einen unangefochtenen Sieg. Mit Bestzeit in beiden Läufen setzte sich die Zweitplatzierte vom Weltcupauftakt in Kühtai (AUT) in 2.04,21 Minuten klar gegen Jenny Castiglioni (ITA/+2,25 Sekunden) durch. Dritte wurde ihre Teamkollegin Tina Stuffer (+2,30).

Im Einsitzer der Herren war Alex Oberhofer (ITA) nicht zu schlagen. Der Vorjahressieger gewann mit Bestzeit in beiden Läufen in 2.01,23 Minuten vor Ziga Kralj (SLO/+0,45 Sekunden) und dessen Bruder Vid Kralj (SLO/+ 1,91).

Der Junioren-Weltcup wird am 4. und 5. Januar in Ulten/Ultimo (ITA) fortgesetzt.

Doppelsitzer

Einsitzer