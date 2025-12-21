Aktuelle Seite: Home > Sport > FC Barcelona gewinnt in LaLiga 2:0 bei Villarreal
FC Barcelona gewinnt in LaLiga 2:0 bei Villarreal

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 18:24 Uhr
Raphina und Yamal feiern den Barca-Erfolg
APA/APA/AFP/JOSE JORDAN
Von: apa

Der FC Barcelona hat am Sonntag das Topspiel der spanischen Fußballmeisterschaft bei Villarreal mit 2:0 für sich entschieden und den achten Ligasieg in Folge gefeiert. Raphinha brachte den LaLiga-Leader via Foulelfmeter in Front (12.). Villarreals Renato Veiga sah danach wegen eines rüden Einsteigens gegen Lamine Yamal Rot (38.). Nach der Pause legte Yamal (63.) für die Katalanen nach. Barca (46 Pkt.) geht mit vier Zählern Vorsprung auf Real Madrid in die Weihnachtspause.

Villarreal (35) fiel auf Platz vier hinter Atletico Madrid (37) – das bei Girona 3:0 siegte – zurück, hat aber zwei Partien weniger ausgetragen als das Top-Trio.

