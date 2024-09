FC Bayern übernimmt Tabellenführung nach 6:1 in Kiel

Von: apa

Mit einer Machtdemonstration hat der FC Bayern München erstmals in diesem Jahr wieder die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Die Münchner von Trainer Vincent Kompany setzten sich am Samstag auswärts gegen Aufsteiger Holstein Kiel locker mit 6:1 (4:0) durch und haben nach drei Runden als einziges Team neun Punkte auf dem Konto. ÖFB-Legionär Konrad Laimer wurde beim deutschen Rekordmeister in der 64. Minute eingewechselt.

Die Bayern gingen in Kiel bereits nach 14 Sekunden durch Jamal Musiala in Führung. Harry Kane mit einem Dreierpack (7., 43., 91./Foulelfmeter), ein Eigentor von Nicolai Remberg (13.) und der eingewechselte Michael Olise (65.) sorgten für klare Verhältnisse. ÖFB-Kicker Benedikt Pichler traf für die Kieler in der 47. Minute die Latte, “Joker” Armin Gigovic (82.) gelang in der Schlussphase der Ehrentreffer. Der bisherige Tabellenführer Heidenheim hatte am Freitag eine 2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund kassiert.

RB Leipzig musste am Samstag ebenfalls erstmals Punkte abgeben. Das Team des diesmal gesperrten Trainers Marco Rose kam gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Beide Teams sind damit weiter ungeschlagen. Titelverteidiger Bayer Leverkusen siegte klar 4:1 in Hoffenheim, der SC Freiburg gewann gegen den VfL Bochum mit 2:1. Matchwinner war dabei der Österreicher Junior Adamu mit zwei Treffern in der zweiten Hälfte.

Für Adamu waren es die ersten beiden Liga-Treffer für Freiburg, nachdem er in der Vorsaison nur 15 Spiele gemacht hatte. In der 58. Minute war die Nummer 20 nach Grifo-Zuspiel auf und davon und schloss von der Strafraumgrenze aus eiskalt ab. Vor dem zweiten Treffer nur zwei Minuten später ging der Ball im Strafraum wie eine Flipperkugel herum, Adamu gab wenige Meter vor dem Tor den letzten Schuss ab, der noch abgefälscht wurde.

Der frühere Salzburg-Stürmer hatte davor und danach noch weitere Gelegenheiten, die er aber ausließ. Die Freiburger konnten sich nichtsdestoweniger über den zweiten Saisonsieg freuen. Philipp Lienhart war schon zur Halbzeit ausgewechselt worden, Michael Gregoritsch fehlte verletzt.

Leverkusen zeigte in der ersten Hälfte ein aus der Vorsaison hinreichend bekanntes Gesicht und dominierte seinen Gegner Hoffenheim. Sommer-Neuzugang Martin Terrier erzielte in der 17. Minute das verdiente 1:0 für den Meister, ÖFB-Teamspieler Alexander Prass wurde beim zweiten Tor von Victor Boniface (30.) vernascht. Der Ex-Salzburger Mergim Bergisha brachte Hoffenheim mit seinem Treffer in der 37. Minute wieder zurück ins Spiel, Florian Wirtz (71./Elfmeter) und erneut Boniface (75.) sorgten dann aber für klare Verhältnisse.

Union Berlin, das ohne die Österreicher Leopold Querfeld und Christopher Trimmel begann, igelte sich in Leipzig ein und hatte damit Erfolg. So kam RB in der ersten Hälfte zu keiner einzigen hochkarätigen Torchance. Nach dem Seitenwechsel hätte ein Elfmeter helfen können, doch Lois Openda vergab in der 74. Minute vom Punkt. Auch mit der Hereinnahme von Christoph Baumgartner in der 79. Minute änderte sich das Bild nicht mehr. Wie Borussia Dortmund hält Leipzig somit nun bei sieben Punkten.

In Mönchengladbach schafften die “Fohlen” gegen Stuttgart nach Vorlage von Kevin Stöger in der 27. Minute durch Alassane Pléa den 1:1-Ausgleich, in der zweiten Hälfte machte jedoch Ermedin Demirović mit einem Doppelschlag (58./61.) die Hoffnungen der Gladbach-Fans auf einen Heimsieg zunichte. Stuttgart gewann mit 3:1. Die von Ralph Hasenhüttl trainierten Wolfsburger verloren 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Hasenhüttl bot Patrick Wimmer erneut als Spitze auf und nahm ihn in der 71. Minute vom Platz.