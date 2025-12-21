FC Bayern zum Jahresausklang mit 4:0-Erfolg in Heidenheim

Von: apa

Der FC Bayern München hat sich am Sonntag standesgemäß in die Weihnachtspause verabschiedet. Die Elf von Coach Vincent Kompany gewann das letzte Spiel 2025 in der deutschen Fußball-Bundesliga in Heidenheim 4:0. Josip Stanisic (15.), Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) und Harry Kane (92.) stellten für den Tabellenführer den 13. Sieg in 15 Runden sicher. Die Bayern haben neun Punkte Vorsprung auf den Zweiten Dortmund. Das Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli endete 0:0.

Bei den Münchnern fehlte ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer aufgrund einer Gelb-Sperre, bei den Heidenheimern wurde Mathias Honsak zur Pause ausgetauscht. Der Underdog bleibt mit elf Zählern Vorletzter. Das Mainzer Schlusslicht, bei dem Nikolas Veratschnig in der Schlussphase eingewechselt wurde, geht gar mit nur acht Punkten aus 15 Spielen ins neue Jahr. St. Pauli hat zwar vier Zähler mehr, bleibt aber auf Relegationsplatz 16 weiter in akuter Abstiegsgefahr.