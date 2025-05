FC Südtirol empfängt Bari zum Saisonfinale

Von: Ivd

Bozen – Der Klassenerhalt ist geschafft, die Mission ist erfüllt. Seit Freitagabend steht fest, dass der FC Südtirol auch in der kommenden Saison in der Serie B spielen wird. Noch ist die Meisterschaft jedoch nicht ganz beendet, denn am Dienstag findet im Bozner Drusus-Stadion das Nachholspiel des 34. Spieltags gegen Bari statt. Die allerletzte Begegnung der Saison 2024/25 wurde für 20.30 Uhr angesetzt.

Mit einem noch auszutragenden Spiel haben die Weißroten bereits die mathematische Gewissheit, auch in der Saison 2025/26 in der Serie B zu spielen. Den erfreulichen Schlusspunkt im Kampf um den Klassenerhalt setzte das spektakuläre 3:3 in Pisa, in dem der FCS einmal mehr die ausgezeichnete Form der vergangenen Wochen unter Beweis stellte. Ein Spiel vor Schluss rangieren die Südtiroler mit 45 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Nun wollen Kapitän Fabian Tait & Co. diese herausfordernde und intensive Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis abschließend und sich die bestmögliche Endplatzierung sichern.

Die Weißroten beendeten die Hinrunde noch als Schlusslicht der Serie B, konnten jedoch dank einer beeindruckenden zweiten Saisonhälfte ihr großes Ziel erreichen. Der FC Südtirol hat in der Rückrunde 28 Punkte eingefahren (wie auch Catanzaro) und liegt damit in dieser virtuellen Tabelle hinter Sassuolo, Pisa und Cremonese auf Rang vier. Eine aufregende Aufholjagd, die die FCS-Fans wohl noch lange in Erinnerung behalten werden.

Was das Saisonfinale gegen Bari betrifft, kann sich Fabrizio Castori auf die Rückkehr von Molina, Kofler, Rover und El Kaouakibi freuen – sie alle hatten das Gastspiel in Pisa aufgrund einer Gelbsperre verpasst.

Der Gegner Bari

Der Traditionsverein aus Apulien belegt derzeit mit 47 Punkten den neunten Tabellenplatz. Bari wahrt noch die Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs, hat das eigene Schicksal jedoch nicht mehr in der eigenen Hand. Die Mannschaft von Trainer Moreno Longo muss das Match gegen den FC Südtirol gewinnen und gleichzeitig auf einen Sieg von Modena gegen den aktuellen Tabellenachten Cesena (50 Punkte) hoffen, um sich das letzte Ticket für die Aufstiegsspiele zu sichern.

Die „Galletti“ zählen in der laufenden Saison zu den defensivstärksten Teams der Liga: Mit lediglich 40 Gegentoren stellt Bari die viertstabilste Abwehr der Meisterschaft. Dieses solide Defensivfundament basiert auf den von Coach Longo bevorzugten Spielsystemen 3-5-2 bzw. 3-4-2-1. In der Offensive ragt insbesondere Kevin Lasagna heraus. Der ehemalige Serie A-Profi bringt viel Erfahrung mit und konnte in der laufenden Spielzeit sieben Treffer erzielen.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Bari wird von Herrn Juan Luca Sacchi aus der Sektion Macerata geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Claudio Barone (Rom 1) und Giacomo Monaco (Termoli) sowie der vierte Offizielle Nicolò Dorillo (Turin). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Rosario Abisso (VAR; Palermo) und Giacomo Paganessi (AVAR; Bergamo).