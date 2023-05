FC Südtirol gegen Bari

Bozen – Ein Montagabend der Extraklasse. Dank des Heimerfolges gegen Reggina ist der FC Südtirol ins Halbfinale der Serie B-Playoffs aufgestiegen, wo die Weißroten nun auf Bari treffen. Am Montagabend steht im Bozner Drusus-Stadion das Hinspiel zwischen den beiden Aufsteigerteams auf dem Programm. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Vier Tage später – am Freitag, den 2. Juni um 20.30 Uhr – sind Kapitän Fabian Tait und Co. im Stadion „San Nicola“ in Bari gefordert.

Die Ausgangslage

Der Einzug ins Halbfinale der Serie B-Playoff ist der höchste Höhepunkt in der Geschichte des FC Südtirol sowie ein Allzeithoch für den Landes – und Regionalfußball. Entscheidend für die Qualifikation war ein später Treffer von Daniele Casiraghi (89. Minute), der einmal mehr im bedeutendsten Moment in die Titelrolle schlüpfte.

Im Halbfinale stehen sich der FC Südtirol (6.) und Bari (3.) sowie Cagliari (5.) und Parma (4.). gegenüber. Als Tabellendritter bzw. Tabellenvierter hatten Bari und Parma ein Freilos in Runde 1 der Playoffs. Der Sieger dieser Paarungen wird in zwei Begegnungen (Hin- und Rückspiel) ermittelt. Sollten die beiden Herausforderer nach 180 Minuten dieselbe Anzahl an Toren erzielt haben, sind weder Verlängerung noch Elfmeterschießen vorgesehen: Das Team mit der besseren Meisterschaftsplatzierung zieht direkt ins Playoff-Finale ein. Der Gewinner des Endspiels (Hin- und Rückspiel) wird Frosinone (1.) und Genoa (2.) in die Serie A folgen.

Der Gegner

Wie auch der FC Südtirol hat sich Bari als Aufsteigerteam für die Playoffs qualifiziert. Mit 65 Punkten hat der Club aus Apulien die Meisterschaft – hinter den Aufsteigern Frosinone und Genoa – auf dem 3. Tabellenrang beendet. Bari hat in den letzten acht Ligaspielen nur eine einzige Niederlage hinnehmen müssen. Es war das Gastmatch bei Genoa am letzten Spieltag, als die „Galletti“ den dritten Platz bereits in der Tasche hatten.

Gecoacht wird Bari von Michele Mignani, dem Meistermacher aus der Vorsaison. In seiner allerersten Serie B-Meisterschaft hat der den Club auf den starken 3. Tabellenrang geführt. Vor seinem Engagement bei den „Galletti“ leitete der 50-Jährige die Geschicke von Olbia, Siena und Modena in der Serie C.

Die Bilanz

Am Montag stehen sich der FCS und Bari zum insgesamt vierten Mal gegenüber. In der regulären Meisterschaft gab es ein spektakuläres 2:2 im Stadion „San Nicola“ – es trafen Tait, Odogwu, Di Cesare und Salcedo – und einen Last-Minute-Sieg von Bari in Bozen (Morachioli der Torschütze).

Im Serie C-Supercup der vergangenen Saison feierten die Südtiroler in Apulien einen 2:1-Erfolg (D’Errico, De Col und Casiraghi die Torschützen).

Alte Bekannte

Beim FC Südtirol stehen mit Filippo Berra (2019/20; 26 Einsätze), Andrea Schiavone (2019/20; 28 Einsätze) und Andrea Masiello (2007-2011; 139 Einsätze) drei ehemalige Bari-Profis unter Vertrag. FCS-Assistenzcoach Leandro Greco stand als Spieler im Jahr 2017 beim Club aus Apulien unter Vertrag (neun Einsätze).

Der Schiedsrichter

Das Match im Drusus-Stadion wird von Herrn Federico Dionisi aus der Sektion L‘Aquila geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Ciro Carbone (Neapel) und Damiano Di Iorio (Verbano-Cusio-Ossola) sowie Francesco Meraviglia (Pistoia). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Luca Banti (Var; Livorno) und Ivano Pezzuto (Avar; Lecce).

Spielübertragung

Wie auch die Matches der „Regular Season“ werden die Playoff-Begegnungen auf Sky Sport, Dazn und Helbiz Live (Abonnement erforderlich) übertragen. Die Aufstiegsspiele werden nicht im Free-TV ausgestrahlt.

Playoff-Programm (Anstoß jeweils um 20.30 Uhr)

1. Runde (ein einziges Match)

Freitag, 26. Mai: FC Südtirol (6.) v Reggina (7.) – 1:0 das Endergebnis

Samstag, 27. Mai: Cagliari (5.) v Venedig (8.) – 2:1 das Endergebnis

Halbfinale (Hin- und Rückspiel)

Montag, 29. Mai: FC Südtirol (6.) v Bari (3.)

Dienstag, 30. Mai: Cagliari (5.) v Parma (4.)

Freitag, 2. Juni: Bari (3.) v FC Südtirol (6.)

Samstag, 3. Juni: Parma (4.) v Cagliari (5.)

Finale

Hinspiel: Donnerstag, 8. Juni

Rückspiel: Sonntag, 11. Juni (Das in der Meisterschaft besser platzierte Team bestreitet das Rückspiel im eigenen Stadion)

Playoff-Reglement

Im Halbfinale und im Endspiel werden zwei Begegnungen ausgetragen. Die in der Meisterschaft besser platzierte Mannschaft bestreitet das Rückspiel jeweils vor heimischer Kulisse. Schießen die beiden Teams in 180 Minuten dieselbe Anzahl an Toren, steigt die Mannschaft mit der besseren Meisterschaftsplatzierung ins Finale bzw. in die Serie A auf. Verlängerung und Elfmeterschießen sind nur dann vorgesehen, wenn die beiden gegeneinander antretenden Teams in der Meisterschaft dieselbe Anzahl an Punkten eingefahren haben.