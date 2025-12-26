Aktuelle Seite: Home > Sport > FC Südtirol vor schwerem Jahresabschluss in Stabia
Letztes Spiel 2025 gegen Juve Stabia

FC Südtirol vor schwerem Jahresabschluss in Stabia

Freitag, 26. Dezember 2025 | 14:18 Uhr
Zedadka
FC Südtirol
Von: fra

Stabia/Bozen – Der FC Südtirol bestreitet am Samstag, 27. Dezember, sein letztes Spiel des Kalenderjahres 2025. Am 18. Spieltag der Serie B sind die Weißroten auswärts bei Juve Stabia gefordert. Anpfiff im Romeo-Menti-Stadion von Castellammare di Stabia ist um 15.00 Uhr.

Mit dem späten Ausgleichstor von Raphael Odogwu in Chiavari rettete der FCS zuletzt einen Punkt und bleibt auswärts weiterhin schwer zu schlagen. Acht Remis und nur eine Niederlage in der Fremde bedeuten gemeinsam mit Tabellenführer Frosinone den besten Auswärtswert der Liga. In der Tabelle rangiert Südtirol mit 16 Punkten auf Platz 14. Trainer Fabrizio Castori kann in Stabia wieder auf Simone Tronchin zurückgreifen, der seine Sperre abgesessen hat.

FC Südtirol

Juve Stabia zählt auch in dieser Saison zu den positiven Erscheinungen der Serie B. Unter dem neuen Trainer Ignazio Abate liegen die Mannschaft mit 23 Punkten auf Rang acht. Besonders zuhause präsentiert sich die Mannschaft stark: Vier Siege und vier Unentschieden machen sie zum einzigen Team der Liga ohne Heimniederlage. Zuletzt holte Juve Stabia ein 1:1 beim Tabellenvierten Cesena.

Im Fokus steht aus Südtiroler Sicht vor allem Leonardo Candellone. Der ehemalige FCS-Angreifer ist mit vier Treffern bester Torschütze der Gastgeber. Wichtige offensive Akzente setzt zudem Fabio Maistro, der bereits fünf Assists beisteuerte. Nicht zur Verfügung steht Mittelfeldspieler Nicola Mosti, der gesperrt fehlt.

Bezirk: Bozen

