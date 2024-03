FCS-Damen feiern hohen Sieg

Eppan/Rungg – In der Serie C der Damen siegt die Formation unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta im heimischen FCS Center mit 4:1 (4:0) gegen die Accademia dank des lupenreinen Hattricks einer entfesselten Fischer (7., 22., 37.) sowie des Tores von Markart (26.)

Die FCS Women fügen einen weiteren wertvollen Sieg zu ihrem bisher starken Run als Aufsteiger in Kreis B der nationalen Serie C-Meisterschaft der Damen hinzu: im Heimspiel gegen die Accademia Spal feiern die Weißroten im Rahmen des 21. Spieltags, des sechsten der Rückrunde, einen verdienten wie souveränen 4:1 (4:0)-Sieg. Den Anfang zum „Poker“ machen Santin und Fischer, erstere spielt einen hohen Ball in die Tiefe, letztere startet vom Mittelfeld aus, überläuft die gegnerische Abwehr und trifft in Minute 7 zum 1:0. Exakt eine Viertelstunde später legen die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta den zweiten Treffer nach: Varrone findet Santin, die eine maßgenaue Hereingabe in die Mitte spielt und den Kopf von Fischer findet – diese nickt erfolgreich zum 2:0 ein (22.). Nur vier Zeigerumdrehungen später ist es Bielak, die die entfesselte Fischer bedient: sie lässt zwei Verteidigerinnen aussteigen, ehe sie mit ihrem Abschluss den Pfosten trifft. Den Abpraller staubt Markart zum 3:0 ab (26.). In Spielminute 37 macht Fischer ihren persönlichen, lupenreinen Hattrick perfekt, nach einer Santin-Ecke trifft sie erneut per Kopf. Nach Wiederanpfiff kommen die Estensi zum Ehrentor, Jaszczyszyn köpft eine Hereingabe nach einem Eckstoß in die Maschen (67.). Durch diesen Heimerfolg klettern die Weißroten auf den zweiten Tabellenplatz, sie fangen Trento Femminile ab, das in Villorba mit 1:2 unterlag. Die beiden Teams halten nun bei 45 Punkten und liegen so deren acht hinter Tabellenführer Meran.

FC SÜDTIROL WOMEN – ACCADEMIA SPAL 4:1 (4:0)

FC SÜDTIROL: Graus, Varrone (71. Bauer), Vuerich (46. Pföstl), Ladstätter, Oberhuber, Dorfmann, Markart, Santin (74. Rieder), Bielak, Stockner (55. Prearo), Fischer (88. Moio)

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Mittermaier, Costisella, Sellemond

Trainer: Marco Castellaneta

ACCADEMIA SPAL: Cazzioli, Chiellini, Pacella, Sabia, Hassanaine (70. Berti), Dal Brun, Orsini (46. Jaszczyszyn), Ballo (70. Pini), Salimbeni, Perma (70. Zanini), Carli (70. Omokaro Osagioge)

Auf der Ersatzbank: Zanini, Nicola, Loberti, Grassi

Trainer: Leonardo Rossi

SCHIEDSRICHTER: Rehmet Jusufoski (Mestre) | Lorenzo Rizzo (Bozen) & Matteo Caretto (Meran)

TORE: 1:0, 2:0 & 4:0 Fischer (7., 22., 37.), 3:0 Markart (26.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Vuerich, Ladstätter, Ballo