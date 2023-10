FCS-Damen mit fünftem Sieg und weißer Weste

Eppan/Rungg – In der Serie C kehren die FC Südtirol Women ins heimische FCS Center zurück und behalten auch gegen Vicenza mit 3:2 die Oberhand – der fünfte Sieg im fünften Spiel bedeutet die Tabellenführung.

Fünftes Spiel und fünfter Sieg für die Damen-Mannschaft des FC Südtirol, welche als Aufsteiger zum ersten Mal die nationale Serie C (Kreis B) des Frauenfußballs bestreitet: die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta kehren im Rahmen von Spieltag 5 ins heimische FCS Center zurück und bleiben auch gegen Vicenza siegreich – am Ende steht ein 3:2 (3:0), ein weiterer wichtiger Erfolg sowie die geteilte Tabellenführung mit den Meran Women. Die Weißroten gehen in der 23. Minute in Führung: Santin mit dem hohen Ballgewinn in der Box der Gäste, im Anschluss schlägt sie eine maßgenaue Flanke auf Stockner, welche die Hereingabe volley zum 1:0 verwertet. Nur kurze Zeit später legen die Gastgeberinnen nach: ansehlicher wie überfallartiger Konter der FCS-Damen, Prearo setzt Bielak in Szene, die wiederum Stockner bedient – die Nummer 11 trifft zum 2:0 und schnürt ihren persönlichen Doppelpack (31.).

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff stellen die Weißroten noch auf 3:0 – Bauer vollendet eine Prearo-Flanke per Kopf (45.). Die Vicentine starten allerdings stark in den zweiten Durchgang und finden nach wenigen Sekunden den schnellen Anschluss: Ponte trifft per Kopfball im Anschluss an einen Corner (46.). Die FCS-Damen verwalten im weiteren Verlauf den Vorsprung geschickter, die Gäste kommen in der Schlussphase dennoch zum 2:3 – ein Volleyschuss der eingewechselten Marcomini findet in Spielminute 87 seinen Weg ins Tor. Die Weißroten überstehen jedoch die intensiven letzten Minuten und bringen den 3:2-Erfolg ins Trockene.

FC SÜDTIROL WOMEN – VICENZA CALCIO FEMMINILE 3:2 (3:0)

FC SÜDTIROL WOMEN: Fenzi (46. Graus), Varrone, Oberhuber, Dorfmann, Bauer (75. Ladstätter), Costisella, Markart (87. Huber), Santin (56. Rieder), Stockner (61. Pföstl), Prearo, Bielak

Auf der Ersatzbank: Mittermaier, Moio, Cainelli, Sellemond

Trainer: Marco Castellaneta

VICENZA C.F.: Ramon, Missiaggia, Marchiori, Pegoraro (75. Marcomini), Schiavo, Imparato, De Kai (39. Lazzari), Grendene, Dal Lago, Valente, Ponte

Auf der Ersatzbank: Crespan, Romano, Gobbetti, Beji, Zanella, Bonotto, Forciniti

Trainer: Andrea Rizzolo

SCHIEDSRICHTER: Giorgio Brozzoni (Bergamo) | G. Testa (Meran) & G. Masin (Bozen)

TORE: 1:0 und 2:0 Stockner (23., 31.), 3:0 Bauer (45.), 3:1 Ponte (46.), 3:2 Marcomini (87.)