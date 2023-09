FCS-Frauen: Drei Tore-Auswärtserfolg in Triest

Triest/Bozen – Die Mädels unter der Leitung von Marco Castellaneta holen als Aufsteigerinnen ihren zweiten Sieg in Folge: im „Comunale di S. Croce“ siegen die FCS Women gegen die Rossoalabardate Giuliane mit 3:1.

Zweiter Spieltag und zweiter Sieg für die FCS-Damen, welche nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Saison heuer die nationale Serie C der Frauen bestreiten. Die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta überzeugen nach dem souveränen 4:0-Heimerfolg bei der Premiere in der dritthöchsten italienischen Spielklasse gegen Villorba Calcio auch bei ihrer ersten Auswärtsfahrt und siegen mit 3:1 bei der Triestina im „Comunale di Santa Croce“ in der Terra Giuliana. Nach 45 Minuten steht es 0:0, in Hälfte zwei ist es Pföstl, die nach einer guten Stunde für die Führung sorgt: nach Ballgewinn und anschließendem Zuspiel von Markart trifft sie mit links ins kurze Eck (61.). Nur sechs Minuten später der Doppelschlag: Pföstl holt für die Weißroten einen Strafstoß heraus, Santin übernimmt Verantwortung & trifft zum 2:0 (67.). Erneut bloß kurz darauf die Vorentscheidung: Eckstoß Prearo, Vuerich stellt auf 3:0 (69.). In der Schlussphase kommen die Rossoalabardate Giuliane zum 3:1-Endstand, Tortolo verkürzt in der 84. Minute vom Punkt.

TRIESTINA – FC SÜDTIROL WOMEN 1:3 (0:0)

TRIESTINA: Malaroda, Gallo, Castelli, Sandrin, Nemaz, Usenich (79.Tikic), Alberti, Tortolo (87. Buzzai), Padulano (84. Kirchmaier), Nuzzi, De Donatis

Auf der Ersatzbank: Storchi, Blasutto, Olivo, Pieri

Trainer: Luca Della Mea

FC SÜDTIROL WOMEN: Fenzi, Ladstätter, Dorfmann, Santin, Stockner (54.Prearo), Markart (68. Fischer), Bielak (72. Rieder), Costisella (79. Huber), Varrone (56. Bauer), Vuerich, Pföstl

Auf der Ersatzbank: Graus, Moio, Oberhuber

Trainer: Marco Castellaneta

TORE: 0:1 Pföstl (61.), 0:2 Santin (Elfmeter, 67.), 0:3 Vuerich (69.), 1:3 Tortolo (Elfm., 84.)

SCHIEDSRICHTER: T. Manzini (Verona) | Mamouni (Tolmezzo) & Presotto (Pordenone)

U17 erzielt 2:2-Unentschieden gegen Udinese Calcio

Im Rahmen des 2. Spieltags ringt die Formation von Salvo Leotta im Heimspiel den gleichaltrigen Bianconeri aus Udine ein Remis ab.

Heimspieltag für die auf nationaler Ebene agierende U17-Mannschaft des FC Südtirol im Rahmen des zweiten Matchdays von Kreis B der besagten Meisterschaft: die Jungs unter der Leitung von Mister Salvo Leotta zeigen eine starke Reaktion auf die Auftaktniederlage bei Hellas Verona und holen im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg gegen Udinese Calcio ein 2:2-Remis. Die Bianconeri Friulani gehen dabei zunächst früh in Führung, Vinciati trifft (7.). Die Weißroten drehen die Partie noch vor der Halbzeitpause in Person von Del Pin (22.) und Mahlknecht (36.), ehe Udinese in der Schlussphase des Spiels durch Boldarin doch noch die Punkteteilung erzwingt (85.).

FC SÜDTIROL – UDINESE 2:2 (2:1)

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Paternoster, Fontana (79. Rech), Borgognoni, Del Pin, Brik, Mahlknecht, Guarise (70. Fumai), Gabos (65. Hoxha), Gamper (70. Finotti), Ceschini

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Bajron, Kofler, Bellesso

Trainer: Salvatore Leotta

UDINESE: Mutavcic, Baiutti (80. Caccioppoli), Dal Vi, Rossi, Polvar, Busolini (46. Boldarin), Vinciati, El Bouradi (85. Bababodi), Mosca (46. Mardero), Mlakar, Marello

Auf der Ersatzbank: Cassin, Pontani, Caliò

Trainer: Mirko Stefani

SCHIEDSRICHTER: David Kovacevic (Arco-Riva) | Ion Rusu (Trient) & Stefan Nikolic (Meran)

TORE: 0:1 Vinciati (7.), 1:1 Del Pin (22.), 2:1 Mahlknecht (36.), 2:2 Boldarin (85.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Borgognoni, Paternoster, Fontana, El Bouradi, Busolini. Eckenverhältnis: 6-13 | Nachspielzeit: 1min + 5min