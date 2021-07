FCS startet ins Trainingslager

Ratschings – Die Weißroten werden sich in den kommenden zwei Wochen in Stange bei Ratschings auf die neue Saison vorbereiten. Untergebracht sind die FCS-Profis im Hotel Schneeberg Family Resort & Spa der Familie Kruselburger.

Nach den sportärztlichen Untersuchungen in der Bozner Marienklinik und den darauffolgenden athletischen Tests im FCS Center bricht der FC Südtirol am Sonntag, 18. Juli ins Ridnauntal auf, um dort ein zweiwöchiges Trainingslager (bis Freitag, 30. Juli) zu absolvieren. Die Weißroten sind in Maiern – im Hotel Schneeberg Family Resort & Spa der Familie Kruselburger untergebracht – und trainieren in der Sportzone von Stange bei Ratschings.

Im ersten Testspiel der neuen Saison – Samstag, 24. Februar um 18.00 Uhr in Sterzing – trifft der FC Südtirol auf Serie A-Club Sassuolo. In der zweiten Vorbereitungswoche – Donnerstag, 29. Juli – bestreitet der FC Südtirol in Stange ein Dreierturnier mit der Auswahl Ridnauntal (17.30 Uhr) und dem AFC St. Pauls (18.30 Uhr).

Coach Ivan Javorcic hat folgende Spieler für das Trainingslager nominiert:

Torhüter: Giacomo Poluzzi (1988)

Verteidiger: Kevin Vinetot (1988), Alessandro Fabbri (1990), Simone Davi (1999), Marco Curto (1999), Filippo De Col (1993), Alessandro Malomo (1991), Giovanni Zaro (1994).

Mittelfeldspieler: Hannes Fink (1989), Fabian Tait (1993), Emanuele Gatto (1994), Daniele Casiraghi (1993), Marco Beccaro (1989), Nermin Karic (1999), Davide Voltan (1995)

Stürmer: Leonardo Candellone (1997), Manuel Fischnaller (1991), Raphael Odogwu (1991), Matteo Rover (1999)

Dem Team im Trainingslager angeschlossen: Julian Pircher (Torhüter, 2003), Daniel Theiner (Torhüter, 2004), Simone Tononi (Torhüter, 2002), Jonas Heinz (Verteidiger, 2003), Federico Davi (Verteidiger, 2002), Niccolò Gabrieli (Verteidiger, 2002), Simone Zanon (Mittelfeldspieler, 2001), Yasmine Bounou (Mittelfeldspieler, 2000), Francesco Urso (Mittelfeldspieler, 1994), Nicholas Mlakar (Stürmer, 2001).

Der Trainerstab für die zweiwöchige Vorbereitung im Ridnauntal:

Ivan Javorcic (Cheftrainer), Leandro Greco (Co-Trainer), Alberto Berselli (Konditionstrainer), Massimo Marini (Torwarttrainer).