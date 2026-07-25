FCS: Torloses Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern

Von: luk

Sterzing – Am Samstagvormittag bestritt der FC Südtirol in Sterzing gegen den 1. FC Kaiserslautern sein zweites Testspiel der Sommervorbereitung. Nach dem Freundschaftsspiel gegen die Auswahl Ridnauntal sowie einer intensiven Trainingswoche in der Sportzone von Stange bei Ratschings trafen die Weißroten um 11.00 Uhr in der nördlichsten Stadt des Landes auf den Traditionsverein aus der zweiten Deutschen Bundesliga.

Die erste Gelegenheit der Begegnung gehörte dem 1. FC Kaiserslautern: Kapitän Ritter versuchte es mit einem wuchtigen Abschluss innerhalb des Strafraums, doch Plizzari parierte mit einem starken Reflex (4.). Der Schlussmann der Weißroten konnte sich auch in der 41. Spielminute auszeichnen, als er einen sehenswerten Linksvolley von Skyttä im Anschluss an einen Eckball abwehrte. Dazwischen erspielte sich der FC Südtirol zwei vielversprechende Gelegenheiten: In der 22. Minute wurde eine präzise Flanke von Merkaj in letzter Sekunde von der gegnerischen Abwehr geklärt. Drei Minuten später verpasste der FCS-Angreifer knapp eine Hereingabe von Pyyhtiä, nachdem Tronchin zuvor einen hohen Ballgewinn verzeichnet hatte (25.).

Zur Halbzeit wechselte Trainer Possanzini – mit Ausnahme von Molina – die gesamte Formation aus, während auch der deutsche Zweitligist zahlreiche personelle Veränderungen vornahm. Die Weißroten zeigten auch im zweiten Spielabschnitt eine proaktive Vorstellung und setzten die in den ersten Trainingswochen einstudierten Prinzipien konsequent um. In der 69. Minute versuchte es Kaiserslautern-Angreifer Berisha mit einem linken Diagonalschuss nach Vorarbeit von Kanate, setzte den Ball jedoch über das Tor. Fünf Zeigerumdrehungen später entschärfte Adamonis dank frühzeitigen Herauslaufens eine Chance von Tazemeta (74.). Nach einer Minute Nachspielzeit endete die Begegnung in Sterzing mit einem torlosen Unentschieden.

FC SÜDTIROL – 1. FC KAISERSLAUTERN 0:0

FC SÜDTIROL – 1. Halbzeit (4-2-3-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Varnier, Stabile; Tronchin, Pyyhtiä; Lopes, Casiraghi (C), S. Davi; Merkaj.

FC SÜDTIROL – 2. Halbzeit (4-2-3-1): Adamonis; Molina, Kofler, Pietrangeli, Veseli; Tait, Martini; Frigerio, Schrott, Mixtur; Odogwu.

Reservebank: Laureti, F. Davi, Rech, Brik, Iuliano.

Trainer: Davide Possanzini.

1. FC KAISERSLAUTERN – 1. Halbzeit: Krahl; Asta, Gyamfi, Kunze, Ritter (C) (45. Kanate), Sahin, Rasmussen, Skyttä, Yardimci, Haas, Elvedi.

1. FC KAISERSLAUTERN – 2. Halbzeit: Onohiol; Sahin (32. Hofmeister), Kanate, Wekesser, Rasmussen (32. Gibs), Berisha, Joly, Robinson, Tazemeta, Schramm, Frees.

Reservebank: Kamga, Jung, Prtajin, Scheer.

Trainer: Torsten Lieberknecht.

SCHIEDSRICHTERTEAM: Jacopo Ricci aus Rovereto (Edoardo Allegri aus Mantua und Axel Mastroianni aus Mantua).

TORE: –

ANMERKUNGEN: Heiterer Himmel; Temperaturen um 25 °C; Spielfeld in guter Verfassung; Eckenverhältnis: 1:6 (1:3); Nachspielzeit: 1 Min. + 1 Min.

Die Mannschaft von Trainer Davide Possanzini startet am Montagvormittag, den 27. Juli in die zweite und letzte Trainingswoche der Sommervorbereitung im Ridnauntal.

Das nächste Testspiel steht am Dienstag, den 28. Juli um 17.30 Uhr in der Sportzone von Stange bei Ratschings gegen den Oberligisten ASC St. Georgen auf dem Programm.

Wie bereits im Rahmen des Freundschaftsspiels gegen die Auswahl Ridnauntal wird auch diese Partie ab 14.00 Uhr von einem umfangreichen Rahmenprogramm für Kinder und Jugendliche begleitet. Nach Spielende ist erneut ein Meet & Greet mit der Profimannschaft vorgesehen.