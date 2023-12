FCS-U15 siegt zu Hause gegen Lecco mit 2:1

Eppan/Rungg – Im FCS Center unterliegt die U16 den Blucelesti mit 0:4 (0:1), während sich die U17 Venezia mit 1:3 (0:2) geschlagen geben muss.

Im Rahmen des 13. & letzten Spieltags der Hinrunde der nationalen Unter 17-Meisterschaft (Kreis B) muss sich das Team des FC Südtirol im heimischen FCS Center Venezia beugen: die Lagunari setzen sich mit 3:1 (2:0) gegen die Jungs von Mattia Marchi durch. In Halbzeit eins bringen Modesto (15.) und Turella (30.) die Gäste mit 2:0 in Front, ehe Halili nach der Pause zunächst verkürzen kann (51.), Gici in der sechsten Minute der Nachspielzeit allerdings den Deckel zugunsten der Arancioneroverdi draufmacht (90 + 6.).

Für die U16- und U15-Teams der Weißroten steht hingegen der 12. & vorletzte Matchday der ersten Halbserie an: in ihren jeweiligen Ligen (in Kreis B) treffen die beiden mit identischen Spielkalendern konfrontierten Jugendmannschaften des FCS zuhause auf die gleichaltrigen Teams von Lecco Calcio – während die Unter 16 von Hannes Kiem mit 0:4 (0:1) unterliegt, kann sich die Unter 15 unter der Leitung von Momi Hilmi mit 2:1 (1:0) durchsetzen.

NATIONALE U17-MEISTERSCHAFT | A-B (KREIS B) | 2x45min

FC SÜDTIROL – VENEZIA FC 1:3 (0:2)

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Paternoster, Fontana (46. Ceschini), Borgognoni, Del Pin, Lochner, Mahlknecht (25. Halili), Perin, Gabos (80. Annan), Guarise (61. Volcan), Finotti

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Franchi, Kofler, Pilara, Fumai

Trainer: Mattia Marchi

VENEZIA FC: Carniello, Teso, Dalla Nora (70. Faccini), Mariutto (87. Tombacco), De Martin, Lamacchia, Modesto (87. Brugnoli), Perissinotto (60. Sanciuc), Barbera (70. Gici), Sarto, Turella (60. Fava)

Auf der Ersatzbank: Vendruscolo, Moisa, Vicario

Trainer: Mario Enguidanos Cano

SCHIEDSRICHTER: Paolo Zantedeschi (Verona) | A. Scaldaferro (Vicenza) & D. Fenzi (Treviso)

TORE: 0:1 Modesto (15.), 0:2 Turella (30.), 1:2 Halili (51.), 1:3 Gici (90 + 6.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Perissinotto, De Martin

Rote Karte – Fumai (90 + 1.)

NATIONALE U16-MEISTERSCHAFT | A-B (KREIS B) | 2x40min

FC SÜDTIROL – LECCO 0:4 (0:1)

FC SÜDTIROL: Coco, Jashari (64. Marusiak), Benevento (55. Kostner), Rech (72. Larcher), Donegá (72. Pirvu), Mantovani, Pajonk (64. Fulterer), Constantini (55. Fahrner), Ech Cheikh (72. Forer), Parpaiola

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Obeng

Trainer: Hannes Kiem

LECCO: Romeo, Tenace (52. Braga), Galli, Hugony (72. Burini), Montella, Manzinali, Infrano, Nova, Nuzzi (72. Spreafico), Mapelli (72. Raviolo), Perego (5. Gianola)

Auf der Ersatzbank: Maddalon

Trainer: Alessandro Vicinanza Toscano

SCHIEDSRICHTER: Matteo Vintari (Bozen) | F. Schroffenegger (Meran) & G. Masin (Bozen)

TORE: 0:1 Mapelli (40.), 0:2 Hugony (44.), 0:3 Braga (58.), 0:4 Spreafico (80 + 1.)

NATIONALE U15-MEISTERSCHAFT | A-B (KREIS B) | 2x40min

FC SÜDTIROL – LECCO 2:1 (1:0)

FC SÜDTIROL: Gurschler, Scaduto, Bovo, Hasani, Zeni, Schrott, Stubbla Diort, Stubbla Diar (41. Annan), Weissensteiner, Zandonatti, Nassiri (69. Mathos)

Auf der Ersatzbank: Cozzini, Galante, Ammaje, Montibeller, Tribus, Koka, Warme

Trainer: Mohamed Hilmi

LECCO: Fumagalli, Confalonieri, Gatti, Stragá, Vago (63. Vismara), Vendemmiati, Brunati, Procopio, Pupo, Mauri (49. Kone), Bonacina (63. Apollo)

Auf der Ersatzbank: Zuzzi, Cilione, Bressi, Ghiroldi, Jovanovic, Dell’Oro

Trainer: Dino Tarabella

SCHIEDSRICHTER: Alex Senatore (Bozen) | Michael Lercher & Mattia Marchetti (Bozen)

TORE: 1:0 Schrott (32.), 2:0 Nassiri (43.), 2:1 Pupo (73.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Stubbla Diar (35.), Scaduto (79.), Mister Hilmi (80 + 3.) / (L) Mauri (39.), Mister Tarabella (40 + 1.), Vendemmiati (64.)

Rote Karte – Stragà (L | 75.)