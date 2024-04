FCS-U15 spielt gegen Como 1:1-Remis

Bozen – Die auf nationaler Ebene agierenden U16- und U15-Mannschaften des FC Südtirol folgen identischen Spielkalendern – im Rahmen des elften Rückrunden-Spieltags stand für die beiden Teams in der Ferne der doppelte Vergleich mit den gleichaltrigen Formationen von Como an: die Unter 16 von Coach Hannes Kiem musste sich den Lariani mit 0:2 (0:2) geschlagen geben, die Gastgeber erzielten beide Tore in Halbzeit eins (13., 31.). Die Unter 15 unter der Leitung von Mister Momi Hilmi hingegen konnte einen Punkt mitnehmen, die Weißroten egalisierten in Person von Luby in der fünften Minute der Nachspielzeit (80 + 5.) den Führungstreffer von Arui aus Hälfte eins (31.).

UNTER 16

COMO – FC SŰDTIROL 2:0 (2:0)

COMO: Della Cristina, Canneti, Arioli, Iacovello, Epifani (71. Ronchetti), Bernasconi, Piscitelli (71. Toledo), Licata (60. Conte), Lebyad (54. Clementi), Castelli (60. Reffo), Serraglia

Auf der Ersatzbank: Trifino, De Nicolo, Villa, Mastriani

Trainer: Massimo Cicconi

FC SÜDTIROL: Coco, Jashari (72. Pirvu), Beneventi, Rech, Bellesso, Mantovani, Brugnara (77. Forer), Fahrner, Ech Cheikh, Fulterer (65. Pajonik), Parpaiola (77. Kostner)

Auf der Ersatzbank: Seiwald

Trainer: Hannes Kiem

SCHIEDSRICHTER: Giovanni Lora (Varese) | A. Baggioli & M. Bonacina (beide Lecco)

TORE: 1:0 Castelli (13.), 2:0 Piscitelli (31.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Jashari

UNTER 15

COMO – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

COMO: Ginelli, Mornati, Meda (74. Grandi), Bernasconi, Pagani, Arui (74. Baratelli), Rossini (25. Colombo), Cassano (57. Cattaneo), Mardegan (41. Terranova), Lo Vecchio (57. Mezzanotte), Lembo (74. Barzaghi)

Auf der Ersatzbank: Puttin

Trainer: Paolo Volontè

FC SÜDTIROL: Cozzini, Hasani, Bovo, Montibeller, Zeni, Schrott, Luby, Koka, Weissensteiner, Zandonatti (41. Warme), Scaduto (51. Stublla)

Auf der Ersatzbank: Gurschler, Papais, Galante, Annan, Nassiri, Gjoka

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Gianluca Compagni (Abbiategrasso) | L. Magnaghi & M. Santonocito (Abbiategrasso)

TORE: 1:0 Arui (31.), 1:1 Luby (80 + 5.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Meda, Grandi (C) / Zeni, Montibeller (FCS)