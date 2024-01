FCS-U16 setzt sich bei Feralpisalò mit 4:2 durch

U17 und U15 verlieren ihre Spiele in Udine und Salò

Eppan/Rungg – Die Formation unter der Leitung von Hannes Kiem holt am Ufer des Gardasees drei Punkte – die U15 unterliegt den Salodiani knapp mit 0:1, während sich die U17 in Precenicco Udinese beugt

UNTER 17

Die Weißroten unterliegen im Rahmen des 15. Spieltags, des zweiten der Rückrunde von Kreis B, Udinese Calcio mit 1:4 (0:1) in Precenicco. In Halbzeit eins besorgt Orefice für die Gastgeber den ersten Treffer, nach dem Seitenwechsel folgen die Tore von Cosentino, El Bouradi und Boldarini. In der Schlussphase kommen die Weißroten durch Gamper zum Ehrentreffer.

UDINESE CALCIO – FC SÜDTIROL 4:1 (1:0)

UDINESE CALCIO: Kristancig, Shpuza (78. Baiutti), Dal Vi (46. Cangiano), Toffolo, Del Pino (78. Polvar), Busolini, El Bouradi, Orefice (66. D. Caliò), Cosentino (85. F. Caliò), Mlakar (46. Boldarini), Landolfo

Auf der Ersatzbank: Mutaucic, Visintini

Trainer: Mirko Stefani

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Paternoster, Fontana, Borgognoni, Del Pin (58. Gamper), Kofler, Mahlknecht, Perin, Guarise (78. Annann), Lochner, Gabos (78. Finotti)

Trainer: Mattia Marchi

SCHIEDSRICHTER: M. Piccolo (Pordenone) | P. Mansutti (Basso Friuli) & S. P. Grillo (Pordenone)

TORE: 1:0 Orefice (14.), 2:0 Cosentino (46.), 3:0 El Bouradi (69.), 4:0 Boldarini (78.), 4:1 Gamper (84.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (UDI) Mlakar (8.), Dal Vi (41.) / (FCS) Kofler (27.)

UNTER 16 und UNTER 15

Die beiden Mannschaften der Weißroten haben die jeweiligen Partien gegen die gleichaltrigen Teams von Feralpisalò in Brescia nachgeholt, die zum 14. Spieltag, dem ersten der Rückrunde, der zwei nach identischem Spielkalender operierenden Meisterschaften zählen. Die U16 von Trainer Hannes Kiem kann sich mit 4:2 (3:2) gegen die Gardaseekicker durchsetzen und feiert auf diese Weise den dritten Saisonsieg, während die U15 unter der Leitung von Momi Hilmi mit 0:1 (0:1) unterliegt.

UNTER 16

FERALPISALO’ – FC SÜDTIROL 2:4 (2:3)

FERALPISALO’: Finazzi, Dainesi, Ruci, Benchaffy (72. Hasanaj), Lucchetta, Bono (41. Fasulo), Inselvini, Chiari (41. Zanini), Bigatti, Magli (62. Tomasini), Grega (41. Uggeri)

Auf der Ersatzbank: Damioli, Semonella, Stocchetti, Lazzara

Trainer: Damiano Zenoni

FC SÜDTIROL: Coco. Marusiak (74. Jashari), Kostner (74. Benevento), Rech, Bellesso, Mantovani, Larcher (65. Donegà), Constantini (65. Fahrner), Ech Cheikh (80. Forer), Lorubbio (74. Palatiello), Parpaiola (74. Fulterer)

Auf der Ersatzbank: Seriwald, Brugnara

Trainer: Hannes Kiem

SCHIEDSRICHTER: Ludovico Forte (Mailand) | M. Elghachi (Bergamo) & T. Martinelli (Monza)

TORE: 0:1 Lorubbio (2.), 1:1 Chiari (12.), 2:1 Insevini (20.), 2:2 Parpaiola (24.), 2:3 Lorubbio (25.), 2:4 Rech (57.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (F) Zanini, Inselvini / (FCS) Larcher, Rech, Marusiak, Donegà

UNTER 15

FERALPISALO’ – FC SÜDTIROL 1:0 (1:0)

FERALPISALO’: Pagotto, Kerella, Owusu (74. Banu), Gatti, Rumi, Bilishti, Egegbelumhen (41. Armani), Bignotti, Sabotti (41. Piantoni), Libretti (48. Viera Dos Santos), Catrinescu

Auf der Ersatzbank: Luciani, Rania, Karacica, Ferrari

Trainer: Alessandro Rossi

FC SÜDTIROL: Arciprete, Taka, Bovo, Montibeller (41. Hasani), Zeni, Koka, Scaduto, Annan (41. Warme), Mathos, Tribus (72. Zandonatti), Nassiri (41. Luby)

Auf der Ersatzbank: Cozzini, Galante, Papais, Gurschler

Trainer: Mohamed Hilmi.

SCHIEDSRICHTER: Giorgio Azzola (Bergamo) | Marco Foresti & Morris Merlini (beide Chiari)

TOR: 1:0 Sabotti (22.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (F) Rumi, Bignotti / (FCS) –