FCS und Modena trennen sich 1:1-Remis

Von: ka

Bozen – Chichizola hält in der vierten Minute einen Elfmeter von Casiraghi, doch Santoro bringt die Gäste in der 21. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel können die Weißroten durch Pietrangeli ausgleichen (60.). Zuvor trifft Zedadka die Latte (57.), in der Schlussphase scheitert Pecorino am Pfosten (78.).

Im Rahmen des 34. Spieltags, des fünfzehnten der Rückrunde der Serie BKT 2025/26, trennen sich die Weißroten und Modena vor einer prächtigen Kulisse im Bozner Drusus-Stadion mit einem 1:1 (0:1)-Remis. Im Rahmen der ersten Torraumszene der Partie sowie anschließendem VAR- und On-Field-Review bekommen die Gastgeber früh einen Elfmeter zugesprochen, Casiraghi scheitert aber am stark reagierenden Chichizola (4.). So sind es die „Canarini“, die zunächst in Führung gehen: Santoro trifft, nach Vorarbeit von Massolin, diagonal mit links ins lange rechte Eck (21.).

Nach dem Seitenwechsel erhöht der FCS die Schlagzahl. Ein Distanzschuss von Zedadka knallt an die Querlatte (57.), ehe drei Minuten später der verdiente Ausgleich fällt: Pietrangeli köpft nach Veseli-Flanke von links zum 1:1 ein (60.). Mit Anbruch der Schlussphase kommt es zum dritten Alutreffer für die Weißroten, Pecorino scheitert am Ende eines Konters nach Vorarbeit von Crnigoj am rechten Pfosten (78.). Es bleibt so beim Unentschieden: der FC Südtirol holt seinen 40. Zähler in der laufenden Meisterschaft.

ERSTE HALBZEIT

Die Weißroten stoßen an und spielen sich mit der ersten Aktion gleich in die Modena-Box: einen Merkaj-Steckpass später ist Pecorino nach knapp 20 Sekunden frei durch, Chichizola trifft den FCS-Stürmer vor dem Einschussversuch am Fuß, letzterer geht zu Boden. Der Unparteiische lässt zunächst weiterlaufen, doch zwei Minuten später meldet sich der VAR und bittet Zanotti an den Monitor. Nach einem kurzen On-Field-Review gibt es Elfmeter für die Gastgeber. Vom Elfmeterpunkt übernimmt Casiraghi Verantwortung, scheitert mit seinem potenten, zentralen Versuch jedoch an Chichizola, der stehen bleibt und den Ball mit einem Glanzreflex mit der linken Hand an die Querlatte lenkt (4.). Das Spielgerät prallt zurück in den Fünfmeterraum, wo sich der Modena-Keeper beim Merkaj-Abstauber abermals auszeichnen kann. Jedoch verletzt sich Chichizola im Rahmen der Aktion, allerdings geht es für ihn vorerst weiter. In der 7. Minute entwischt Zedadka auf der linken Außenbahn und findet mit seiner Hereingabe im Zentrum Merkaj, dessen erster Abschluss aus der Drehung wird abgeblockt; im zweiten Take legt der FCS-Stürmer schließlich für Tronchin, der aus aussichtsreicher Position zu hoch ansetzt. Kurz darauf muss Modena dann doch Torhüter wechseln, Pezzolato ersetzt Chichizola (9.). Der FCS zeigt eine starke Anfangsphase: in Spielminute 11 versucht sich Zedadka per Direktabnahme mit dem rechten Vollspann, sein Abschluss fliegt über das Gäste-Gehäuse.

Etwas später kommt Zedadka über das Zentrum und spielt mit einem Steckpass Pecorino in der Modena-Box frei, dieser scheitert im Eins-gegen-Eins am stark reagierenden Pezzolato (19.). Am anderen Ende gehen die „Canarini“ mit ihrer ersten wahren Torchance in Führung: Massolin bedient zentral an der Strafraumgrenze Santoro, der sich das Leder einmal zurechtlegt und aus linker Position mit links per präzisem Diagonalschuss im rechten unteren Eck zum 0:1 unterbringt (21.). Masiello hat den Ball noch leicht mit der Hacke abgefälscht, Adamonis sieht den Schuss spät. Modena kommt nun stärker auf: Massolin zieht es von rechts ins Zentrum und dann weiter nach links, wo er potent mit links abschließt: Adamonis schließt das kurze linke Eck gekonnt und wehrt zur Ecke ab (23.). In Minute 25 spielt Zanimacchia von der linken Grundlinie eine Flanke an den zweiten Pfosten, wo Beyuku seinen Kopfstoß über das FCS-Tor legt. Die Gäste nun mit Aufwind, Gerli legt seinen Schuss in der 27. Minute mit rechts drüber. In der Folge nimmt sich die Partie erstmals eine Verschnaufpause, ohne weitere Torraumszenen geht es in die Pause.

ZWEITE HALBZEIT

Die Weißroten wechseln doppelt: Crnigoj ersetzt Kapitän Tait, während Federico Davi für Masiello in die Partie kommt. Erneut beginnt der FCS stark, doch Modena verteidigt dieses Mal in der Anfangsphase geordnet. So braucht es einen Fernschuss, um zur ersten guten Gelegenheit nach dem Seitenwechsel zu kommen: Zedadka zieht von links ins Zentrum und schließt mit rechts ab, sein wuchtiger Versuch knallt an die Querlatte (57.). Kurz darauf klappt es für die Gastgeber mit dem verdienten Ausgleich. Nach einem längeren Manöver kommt der Ball auf halblinks zu Veseli, welcher eine weiche Flanke an den zweiten Pfosten schlägt: dort steht der aufgerückte Pietrangeli goldrichtig und köpft zum 1:1 ein (60.).

Die „Canarini“ versuchen, zu reagieren: in der 72. Spielminute legt der eingewechselte Ambrosino für Zanimacchia ab, dessen Drehschuss rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Etwas später drückt Tonoli aus kurzer Distanz das Leder zum vermeintlichen 1:2 über die Linie, stand aber zuvor im Abseits (76.). Es geht wieder munter hin und her. Crnigoj treibt über das Zentrum einen Konter nach vorne, ehe er links Pecorino mitnimmt; der FCS-Stürmer fackelt nicht lange und schießt, er scheitert mit seinem Linksschuss jedoch am rechten inneren Pfosten (78.). Kurz darauf legt Merkaj in der Modena-Box für Odogwu ab, sein Versuch fällt minimal zu hoch aus (86.). In den letzten Sekunden der Nachspielzeit taucht Zampano urplötzlich alleine vor Adamonis auf, der FCS-Torhüter hält aber bärenstark den Punkt für die Seinen fest (90+4.).

Der FC Südtirol nimmt am Montagnachmittag, den 13. April im FCS Center in Rungg den Trainingsbetrieb wieder auf.

FC SÜDTIROL – MODENA FC 1912 1:1 (0:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Masiello (46. F. Davi); Zedadka, Casiraghi (77. Martini), Tronchin (69. Frigerio), Tait © (46. Crnigoj), Molina; Pecorino (84. Odogwu), Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Borra, Theiner, Bordon, Mancini, Tonin, S. Davi, Verdi.

Trainer: Fabrizio Castori.

MODENA FC 1912 (3-5-2): Chichizola (9. Pezzolato); Nieling, Nador, Tonoli; Zanimacchia (83. Zampano), Santoro, Gerli, Massolin (69. Pyyhtiä), Beyuku (83. Cotali); Mendes (69. Ambrosino), De Luca.

Auf der Ersatzbank: Laidani, Bagheria, Colpo, Dellavalle, Adorni, Wiafe, Imputato.

Trainer: Andrea Sottil.

SCHIEDSRICHTER: Andrea Zanotti (Rimini) | Assistenten: Giacomo Monaco (Termoli) & Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa) | Vierter Offizieller: Niccolò Turrini (Florenz).

VAR: Manuel Volpi (Arezzo) | AVAR: Luca Pairetto (Nichelino).

TORE: 0:1 Santoro (21.), 1:1 Pietrangeli (60.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Beyuku (MO | 63.), Pietrangeli (FCS | 81.).

BESONDERES VORKOMMNIS: Chichizola hält Foulelfmeter von Casiraghi (4.).

ANMERKUNGEN: heiterer, sonniger Nachmittag, Temperaturen um 22°C. 4.163 Zuschauer, davon 626 Gästefans. | Eckenverhältnis 7-9 (3-7) | Nachspielzeit: 4 Min. + 4 Min.