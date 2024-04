FCS Women holen Heimsieg gegen Condor Treviso

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 25. Spieltags, des zehnten der Rückrunde, der Serie C der Damen gewinnen die FCS Women zuhause im FCS Center mit 2:0 (1:0) gegen Condor Treviso und behaupten somit den vierten Tabellenplatz – nun jeweils einen Zähler hinter dem Duo Venezia-Riccione liegend, das die ersten Verfolger von Ligaprimus Meran darstellt.

Im Heimspiel gegen Treviso gehen die Weißroten in Minute 37 in Führung: sehenswerte Aktion von Pföstl, die Fischer anspielt, welcher wiederum den Assist für Prearo liefert – letztere trifft per sehenswertem Heber von außerhalb des Sechzehners. Die Gastgeberinnen legen nach dem Seitenwechsel nach: es läuft die 57. Spielminute, als Stockner in der Box der Gäste zu Fall gebracht wird – es gibt folgerichtig Strafstoß, den Prearo zum persönlichen Doppelpack zum 2:0 verwandelt. In der Folge lassen die FCS Women eine ganze Reihe an Torchancen aus, um das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben, u.a. kann sich Treviso-Torhüterin Dal Bon bei den Abschlüssen von Fischer auszeichnen.

FC SÜDTIROL WOMEN – CONDOR TREVISO 2:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Fenzi, Varrone (90+4. Laner), Vuerich, Oberhuber (74. Huber), Ladstätter, Santin (77. Costisella), Rieder (82. Sellemond). Stockner, Prearo, Pföstl, Fischer (88. Zullian)

Auf der Ersatzbank: Graus, Moio, Breitenberger, Rabanser

Trainer: Marco Castellaneta

CONDOR TREVISO: Dal Bon, Natali, Toppan, Simeoni, Dal Zotto, Mason (56. Simionato), Pavan, Fassin (68. Pavan), Bortolato, Gabbiadini, Bortolotto

Auf der Ersatzbank: Stecchini

Trainer: Paola Garbujo

SCHIEDSRICHTER: Omar Abou El Ella (Mailand) | G. Giannone (Arco Riva) & Y. Battan (Trient)

TORE: 1:0 & 2:0 Prearo (37., Foulelfmeter/57.)