FCS Women mit 1:0-Auswärtssieg

Bozen – Im Rahmen des 16. Spieltags, des ersten der Rückrunde, können sich die Mädels unter der Leitung von Mister Castellaneta dank des Treffers von Stockner (26.) knapp bei Real Vicenza durchsetzen.

Die FCS-Damen unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta setzen sich im Rahmen des 16. Spieltags, des ersten der Rückrunde von Kreis B der Serie C, knapp, aber verdient mit 1:0 (1:0) bei den Real Vicenza Women durch. Als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Stockner aus der 26. Spielminute: zunächst trifft die Torschützin mit ihrem Schuss von außerhalb des Strafraums den Pfosten, der Ball prallt so ins Feld zu Bielak zurück, die selbigen erneut ins Zentrum legt, wo Stockner im zweiten Anlauf volley trifft. Die beiden Teams zeigen eine hochklassige wie unterhaltsame Partie, trotz eines aufgrund der Regenfälle schwierig bespielbaren Untergrundes – die Gäste kommen dem zweiten Treffer im weiteren Verlauf der Partie wiederholt nahe, Vicenza hingegen wird nur mit einer Torchance (innerhalb weniger Sekunden werden zwei Abschlüsse aus kurzer Distanz abgeblockt) so wirklich gefährlich. Somit bleibt es beim knappen Auswärtserfolg der Weißroten.

REAL VICENZA WOMEN – FC SÜDTIROL WOMEN 0:1 (0:1)

REAL VICENZA WOMEN: Dalla Via, Fasoli, Di Muni (74. Ocloo), Cabrera Gonzalez, Lovato, Bistaffa, Micelon, Maddalena (84. Bortolan), Dal Fra (72. Coletto), De Muri, Dallago

Auf der Ersatzbank: Polga, Parolin, Gashi, Bressan, Bressan, Oro

Trainer: Moreno Dalla Pozza

FCS WOMEN: Holzer, Tschöll, Vuerich, Ruaben (89. Ladstätter), Maloku (66. Oberhuber), Kiem, Markart (72. Peer), Santini, Prearo (61. Huber), Stockner (90+1. Dorfmann), Bielak

Auf der Ersatzbank: Graus, Bauer

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Enrico Pappalardo (Crema) | A. Zambon & A. Corritore (beide Vicenza)

TOR: 0:1 Stockner (26.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Tschöll, Maloku / Rote Karte – Bistaffa