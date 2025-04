FCS Women mit Remis gegen Tabellenführer

Von: ka

Die Mädels von Mister Castellaneta holen im Spitzenspiel zu Hause ein 1:1 gegen Ligaprimus Venezia – Stockner besorgt die frühe Führung (9.), ehe Furlanis für die Lagunari trifft (22.).

Im Rahmen des 26. Spieltags, des fünftletzten der Serie C der Damen (Kreis B), holen die FCS-Frauen unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta zuhause im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Venezia ein 1:1 (1:1)-Unentschieden. Die Lagunari stehen als Ligaprimus so nach wie vor acht Zähler vor den auf Rang 3 liegenden Weißroten.

Dabei gehen die Gastgeberinnen vor heimischem Publikum früh in Führung: zum Ende einer ansehlichen Aktion bedient Santin mustergültig Stockner am zweiten Pfosten, die zum 1:0 trifft (9.). Die Gäste kommen in Spielminute 22 zum Ausgleich: eine schnell ausgeführte Ecke überrascht die Hintermannschaft der FCS Women, Furlanis schiebt so zum 1:1 ein. In Hälfte eins zeigen sich die Weißroten deutlich spielbestimmend, jedoch scheitern u.a. Fischer und Torschützin Stockner auf der Suche nach dem zweiten Treffer jeweils an der stark reagierenden Schlussfrau der Lagunari. Nach dem Seitenwechsel ist die Partie deutlich ausgeglichener, Tore fallen allerdings keine mehr. Somit bleibt es bei der Punkteteilung, die FCS-Damen peilen nun den zweiten Tabellenplatz als Ziel an.

FC SÜDTIROL WOMEN – VENEZIA FC 1:1 (1:1)

FC SÜDTIROL WOMEN (4-3-1-2): Graus; Tschoell, Vuerich, Ladstätter (82. Oberhuber), Ruaben; Kiem, Bielak (83. Peer), Santin; Prearo (90+2. Dorfmann); Fischer (70. Costisella), Stockner (89. Zipperle)

Auf der Ersatzbank: Boccola, Maloku, Bauer, Huber

Trainer: Marco Castellaneta

VENEZIA FC: Barbierato, Duarte Crespo, Doneda (83. Morin), Zuanti, Willis (66. Zannini), Torradeflot, Airola, Nurzia, Poli, Furlanis (74. Menini), Cortesi

Auf der Ersatzbank: Casarasa, Cantarella, Verdaguer, Gismann, Chierchia, Mazis

Trainer: Berta Prat Hernandez

SCHIEDSRICHTER: Alessandro Copelli (Mantua) | A. Ijaz (Bozen) & N. Frara (Meran)

TORE: 1:0 Stockner (9.), 1:1 Furlanis (22.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Bielak (FCS | 49.).