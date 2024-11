FCS Women ohne Punkte im Derby

Von: ka

Eppan/Rung – Im Rahmen des 10. Spieltags unterliegen die Weißroten von Mister Santuari Trento Femminile im FCS Center knapp mit 1:2 (0:2)

Die FCS Women müssen sich im Regionalderby im Rahmen des 10. Spieltags der nationalen Serie C-Meisterschaft der Damen (Kreis B) Trento Femminile im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg knapp mit 1:2 (0:2) beugen. Die Aquilotte siegen dank des Doppelpacks von Rosa (7., 33.) in der ersten Hälfte, der Anschlusstreffer von Vuerich (89.) kommt zu spät. Die Gäste gehen früh in Führung: starke Einzelaktion von Pisoni, die mit dem Ball am Fuß in die Gefahrenzone eindringt und schließlich zentral Rosa bedient, die ihren potenten Abschluss mit links ins Kreuzeck setzt – 0:1 (7.). In Spielminute 33 knallt ein wuchtiger Pagnoni-Schuss an die Querlatte, Rosa kann zum 0:2 abstauben. In der Schlussphase werfen die Weißroten alles nach vorne und kommen durch einen Kopfballtreffer von Vuerich nach einem Santin-Eckstoß zum 1:2-Anschlusstreffer, welcher allerdings zu spät kommt (89.). In Hälfte eins hatten die FCS-Damen mehr vom Spiel, wurden jedoch von zwei Kontern der Gäste kalt erwischt – die Reaktion auf den Rückstand war gut, u.a. endete ein Freistoß von Stockner an der Querlatte. Ebenso wurde ein vermeintliches Foulspiel an Santin in der Box der Aquilotte nicht geahndet. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken verteidigte Trient geschickt, die Weißroten zeigten sich weiter feldüberlegen, kamen allerdings zu weniger Torraumszenen als noch in Hälfte eins.

FC SÜDTIROL WOMEN – TRENTO FEMMINILE 1:2 (0:2)

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus, Varrone, Vuerich, Ladstätter, Ruaben (59. Oberhuber), Kiem, Markart (87. Costisella), Santin, Bielak (71. Peer), Stockner, Prearo (56. Fischer)

Auf der Ersatzbank: Holzer, Dorfmann, Rieder, Tschöll

Trainer: Ruggero Santuari

TRENTO FEMMINILE: Ramon, Pavana, Rossa, Pisoni (82. Leali), Tomasi, Tonelli, Mosaner, Fuganti, Del Frante (78. Morleo), Lucchetta, Pagnoni (72. Bonfanti)

Auf der Ersatzbank: Cavalloro, Sartori, Ranzi, Volpatti, Scarazzini. Lenzi

Trainer: Mauro Perina

SCHIEDSRICHTER: A. Atanasov (Verona) | J. A. Lanz (Bozen) & F. Schrofenegger (Meran)

TORE: 0:1 & 0:2 Rosa (7., 33.), 1:2 Vuerich (89.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Peer (FCS | 50.)