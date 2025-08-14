Fedelux Benefizturnier 2025: Tennis, Leidenschaft und Hilfe für den guten Zweck

Von: mk

Welsberg – An diesem Samstag und Sonntag verwandelt sich die Sportzone Welsberg im Hochpustertal in die Bühne für das Fedelux Benefizturnier – das sportliche Doppelevent des Jahres. Das Turnier wird vom ASC Welsberg veranstaltet und widmet sich zwei wichtigen Herzensprojekten:

Kampf gegen Leukämie

Projekt „Saved by the Ball – Malawi“, das Kindern und Jugendlichen in Mzuzu durch Tennis neue Perspektiven schenkt und aktiv im Kampf gegen HIV/AIDS unterstützt.

Das 14. Memorial Federico Luzzi wurde ins Leben gerufen, um an den italienischen Tennisspieler Federico Luzzi zu erinnern, der tragisch jung im Alter von 28 Jahren an Leukämie verstarb. Es verspricht Spitzentennis pur – mit 4.000 € Preisgeld, hochkarätigen Begegnungen und einem Teilnehmerfeld, das so ausgeglichen und stark ist wie nie zuvor. OK-Chef Pietro Baruchello betont: „So stark & ausgeglichen war’s noch nie.“

Die Teilnehmer

Unter anderem schlagen auf: Alessandro Ragazzi (28, Ex-ATP #757, ITF-Champion Caio 2021) gemeinsam mit Luca Debona (Klasse 3.2), sowie Südtiroler Tennisgrößen wie Horst Rieder & Martin Mair, Patrick Prader und Matthias Wolf, Manfred Fellin und Jacob Nicolussi, Philipp Köll und Riccardo Masiero, Egon Taschler und Gabriel Moroder.

Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme von Luca Serena:

Ehemalige Nr. 1 der Welt (Over 35)

Mehrfacher Welt- und Europameister im Einzel und Doppel

Frisch gebackener Italienmeister Over 45

Aktuell in den Top 10 der ITF-Weltrangliste Over 45

Zudem Geschäftsführer von Serena Wines 1881, einem der führenden Prosecco-Produzenten Italiens.

Das Programm

Samstag: Spannende Vorrundenspiele, Barbecue, DJ und Tombola – Partystimmung garantiert.

Sonntag: Spiele für den guten Zweck und das große Finale am Nachmittag.

Der Reinerlös kommt maßgeblich dem Projekt Saved by the Ball – Malawi zugute. Damit wird nicht nur Tennis gespielt, sondern auch ein wertvoller Beitrag für eine bessere Zukunft geleistet.