Aktuelle Seite: Home > Sport > Fedelux Benefizturnier 2025: Tennis, Leidenschaft und Hilfe für den guten Zweck
Fedelux Benefizturnier 2025: Tennis, Leidenschaft und Hilfe für den guten Zweck

Donnerstag, 14. August 2025 | 11:19 Uhr
Von: mk

Welsberg – An diesem Samstag und Sonntag verwandelt sich die Sportzone Welsberg im Hochpustertal in die Bühne für das Fedelux Benefizturnier – das sportliche Doppelevent des Jahres. Das Turnier wird vom ASC Welsberg veranstaltet und widmet sich zwei wichtigen Herzensprojekten:

  • Kampf gegen Leukämie
  • Projekt „Saved by the Ball – Malawi“, das Kindern und Jugendlichen in Mzuzu durch Tennis neue Perspektiven schenkt und aktiv im Kampf gegen HIV/AIDS unterstützt.

Das 14. Memorial Federico Luzzi wurde ins Leben gerufen, um an den italienischen Tennisspieler Federico Luzzi zu erinnern, der tragisch jung im Alter von 28 Jahren an Leukämie verstarb. Es verspricht Spitzentennis pur – mit 4.000 € Preisgeld, hochkarätigen Begegnungen und einem Teilnehmerfeld, das so ausgeglichen und stark ist wie nie zuvor. OK-Chef Pietro Baruchello betont: „So stark & ausgeglichen war’s noch nie.“

Die Teilnehmer

Unter anderem schlagen auf: Alessandro Ragazzi (28, Ex-ATP #757, ITF-Champion Caio 2021) gemeinsam mit Luca Debona (Klasse 3.2), sowie Südtiroler Tennisgrößen wie Horst Rieder & Martin Mair, Patrick Prader und Matthias Wolf, Manfred Fellin und Jacob Nicolussi, Philipp Köll und Riccardo Masiero, Egon Taschler und Gabriel Moroder.

Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme von Luca Serena:

Ehemalige Nr. 1 der Welt (Over 35)
Mehrfacher Welt- und Europameister im Einzel und Doppel
Frisch gebackener Italienmeister Over 45
Aktuell in den Top 10 der ITF-Weltrangliste Over 45
Zudem Geschäftsführer von Serena Wines 1881, einem der führenden Prosecco-Produzenten Italiens.

Das Programm

  • Samstag: Spannende Vorrundenspiele, Barbecue, DJ und Tombola – Partystimmung garantiert.
  • Sonntag: Spiele für den guten Zweck und das große Finale am Nachmittag.

Der Reinerlös kommt maßgeblich dem Projekt Saved by the Ball – Malawi zugute. Damit wird nicht nur Tennis gespielt, sondern auch ein wertvoller Beitrag für eine bessere Zukunft geleistet.

Bezirk: Pustertal

