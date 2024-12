Felix Ratschiller hat beim Sprint-Wochenende in Ridnaun das Podest im Visier

Von: luk

Ridnaun – Das Wochenende steht in Ridnaun ganz im Zeichen des Sprints: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag findet zum Abschluss des IBU Junior Cups in Ridnaun ein solcher Wettkampf statt. Der einzige Südtiroler bei der Heimetappe, der Marteller Felix Ratschiller, pocht nach seinem vierten Platz im Einzel am Donnerstag auf seinen ersten Podestplatz in der höchsten Junioren-Klasse des Biathlonsports.

Für den jungen Marteller war der vierte Platz im Einzel am Donnerstag sein bis dato bestes Ergebnis im IBU Junior Cup. „Die Laufzeit war gestern gut, bei der Schießzeit hat es aber noch ein wenig gehapert, auch wenn man beim Einzel gerne mehr Zeit für das Schießen investieren darf“, fasst Ratschiller seine Leistung vom Tag zuvor kurz zusammen. Jetzt ist sein Blick aber schon auf die beiden Sprints am Wochenende gerichtet: „Der Sprung auf das Podest? Ja, der fehlt mir noch. Ich bin guter Dinge, es könnte hier vielleicht schon passieren. Der Sprint liegt mir eigentlich mehr als der Einzel, im Schießen habe ich mich in den letzten Jahren gut weiterentwickelt, das macht im Sprint viel aus“, analysiert der 21-Jährige.

Dass die Auftaktetappe des IBU Junior Cups in seiner Heimat Südtirol stattfindet, freut den Marteller natürlich: „Ich bin sehr gerne hier, habe hier viele Freunde und bin auch im Sommer öfters in Ridnaun. Besonders freut hat es mich, dass mich die Zuschauer und Helfer am Rande der Piste noch einmal mehr anfeuern, weil ich Südtiroler bin. Das pusht mich natürlich“, sagt Ratschiller. Auf diese Unterstützung darf er auch am Wochenende zählen.

Das Programm und die Wetterprognose für das Wochenende

Wie bereits erwähnt findet zum Abschluss des IBU Junior Cups in Ridnaun sowohl am Samstag als auch am Sonntag je ein Sprint statt. Die Damen absolvieren dabei 7,5 Kilometer in der Loipe, die Herren haben zehn Kilometer auf den Langlaufskiern hinter sich zu bringen. Geschossen wird immer zwei Mal, einmal liegend und einmal stehend. Pro Fehler ist eine Strafrunde zu laufen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag starten die Damen am Vormittag um 10.30 Uhr, der Sprint der Herren beginnt immer um 14.15 Uhr.

Nachdem die Biathletinnen und Biathleten in Ridnaun in dieser Woche bislang vom Sonnenschein verwöhnt wurden, ist für den Samstag ein bewölkter Tag prognostiziert, vielleicht schneit es auch ein bisschen. Dafür kehrt die Sonne am Sonntag wieder zurück und sorgt damit für einen gelungenen Abschluss des IBU Junior Cups.

Programm IBU Junior Cup in Ridnaun:

Samstag, 14. Dezember:

10.30 Uhr: Sprint Damen

14.15 Uhr: Sprint Herren

Sonntag, 15. Dezember:

10.30 Uhr: Sprint Damen

14.15 Uhr: Sprint Herren