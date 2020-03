Fernduell um Polepositon für die Playoffs

Bozen – In der letzten Runde des Grunddurchgangs kommt es zwischen dem HC Pustertal und S.G. Cortina Hafro zum Fernduell um Rang eins in der Zwischenrunde und dem damit verbunden ersten Pick-Recht. Cortina muss gegen Ritten um zwei Punkte mehr erobern, als Pustertal gegen Jesenice, um den Sprung an die Spitze zu schaffen. Die vier weiteren Teams der Master Round spielen um den Heimvorteil im Viertelfinale.

In der Qualification Round A und B sind die beiden Playoff-Plätze bereits vergeben. Während in der Qualification Round A bereits vor der letzten Runde alle Plätze fix bezogen sind, spielen sich in der Qualification Round B die Fassa Falcons im Fernduell mit dem EC Kitzbühel den zweiten Platz aus. Die Begegnung zwischen HC Gherdeina valgardena.it – EC KAC II muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Master Round:

We, 04.03.2020 20.00 HK SZ Olimpija Ljubljana – Migross Supermercati Asiago Hockey

HK SZ Olimpija Ljubljana trifft im letzten Spiel des Grunddurchgangs auf Migross Supermercati Asiago Hockey. Auf den Sieger dieser Begegnung könnte der Heimvorteil im Viertelfinale warten, der Verlierer wird wohl in der Fremde den Playoff-Auftakt begehen müssen. Im ersten Aufeinandertreffen in der Master Round setzte sich Asiago mit 4:2 durch. Die beiden Spiele des Grunddurchgangs entschieden jeweils die Slowenen für sich. Ljubljana hatte bisher eine durchwachsene Zwischenrunde, nachdem im Grunddurchgang kein Weg an den Slowenen vorbeiführte, gewannen sie in der Master Round lediglich drei Spiele.

· AHL H2H: 6:1 HKO

· Losing Streak HKO: 2

We, 04.03.2020 20.00 Rittner Buam – S.G. Cortina Hafro

S.G. Cortina Hafro hat nach einer sehenswerten Zwischenrunde im letzten Spiel gar noch die Chance den ersten Platz zu erobern. Dazu müssen gegen die Rittner Buam aber um zwei Punkte mehr her, als Pustertal gegen Jesenice erobert. Cortina besiegte zuletzt Pustertal, um dieses Fernduell in der letzten Runde zu erzwingen. Die Rittner Buam können bestenfalls den aktuellen dritten Platz verteidigen, müssen dazu aber jedenfalls gegen Cortina Punkten. Cortina entschied bisher alle drei Aufeinandertreffen mit den Rittner Buam in regulärer Spielzeit für sich.

· AHL H2H: 12:5 RIT

· Losing Streak RIT: 3

· Winning Streak SGC: 2

We, 04.03.2020 20.00 HC Pustertal Wölfe – HDD SIJ Acroni Jesenice

Der HC Pustertal verpasste die erste Chance sich vorzeitig die Poleposition für die Alps Hockey League Playoffs zu sichern. Die Wölfe mussten sich 2:3 in Cortina geschlagen geben. Jesenice brachte sich mit einem Derby-Sieg wieder ins Rennen um den Heimvorteil. Aktuell liegen sie um einen Punkt vor Ljubljana und Asiago und wollen diesen Vorsprung verteidigen. Pustertal darf lediglich einen Punkt im direkten Vergleich mit Cortina einbüßen, um den ersten Platz zu sichern. Pustertal gewann bisher alle drei Saisonduelle mit Jesenice.

· AHL H2H: 12:5 PUS

· Winning Streak JES: 3

Qualification Round A:

We, 04.03.2020 20.00 EHC Lustenau – Vienna Capitals Silver

Der EHC Lustenau empängt zum Saisonabschluss die Vienna Capitals Silver. Für beide Teams ist es das letzte Spiel der AHL-Saison. Während Lustenau noch den Sprung auf den dritten Platz schaffen könnte, beendet Wien die Saison sicher auf Rang sechs der Qualification Round A.

· AHL H2H: 2:1 VCS

We, 04.03.2020 20.00 Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors

Die Wipptal Broncos Weihenstephan empfangen im letzten Heimspiel den Playoff-Teilnehmer Red Bull Hockey Juniors. Salzburg fixierte den Playoffeinzug in der vergangenen Runde und kann vom ersten Platz in der Qualification Round A nicht mehr verdrängt werden. Auch die Platzierung der Broncos steht bereits fest, sie beenden die Saison auf Rang zwei der Qualification Round A.

· AHL H2H: 6:3 WSV

We, 04.03.2020 20.00 HC Gherdeina valgardena.it – EC KAC II

Der HC Gherdeina und der EC-KAC II bestreiten ihr letztes Saisonspiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Während sich die Kärntner weder verbessern noch verschlechtern könne, könnte Gherdeina den dritten Platz bei einer Niederlage noch verlieren. Im ersten Duell in der Qualification Round setzte sich Gherdeina mit 5:3 durch.

· AHL H2H: 6:3 GHE

Qualification Round B:

We, 04.03.2020 20.00 SHC Fassa Falcons – Steel Wings Linz

Die Steel Wings Linz empfangen den SHC Fassa Falcons zum letzten Spiel der Saison. Während die punktelosen Linzer keine Chance mehr haben sich in der Tabelle zu verbessern, möchten die Falcons ihren zweiten Tabellenplatz verteidigen. Das erste Aufeinandertreffen ging mit 5:3 an die Falcons.

· AHL H2H: 3:0

We, 04.03.2020 20.00 VEU Feldkirch – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel

Die VEU Feldkirch qualifizierte sich am letzten Spieltag für die Playoffs. Gegen Kitzbühel wollen die Vorarlberger mit einem Erfolgserlebnis die Zwischenrunde abschließen. Kitzbühel Könnte bei einem Erfolg den zweiten Platz der Qaulification Round B erobern. Für Kitzbühel ist dies definitiv das letzte Spiel der AHL-Saison.

· AHL H2H: 10:3 VEU

We, 04.03.2020 20.00 EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald

Auch für die EK Zeller Eisbären und den EC Bregenzerwald ist dies das letzte Saisonspiel. Beide Teams haben ihre Plätze in der Qualification Round bereits bezogen. Während die Zeller auf Rang vier liegen, beendet Bregenzerwald die Saison auf dem fünften Rang.

· AHL H2H: 7:4 EKZ