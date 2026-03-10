Aktuelle Seite: Home > Sport > FIFA bestätigte: Chukwuemeka und Wanner künftig für ÖFB
FIFA bestätigte: Chukwuemeka und Wanner künftig für ÖFB

Dienstag, 10. März 2026 | 11:09 Uhr
APA/APA/AFP/IBRAHIM OT
Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam erhält vor der WM in Nordamerika zwei neue Hoffnungsträger. Neben Offensivmann Paul Wanner (20) ist künftig auch Borussia-Dortmund-Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka (22) für den ÖFB spielberechtigt. Das bestätigte der Weltverband FIFA auf seiner “Change of Association Platform”. Die Genehmigung für den Verbandswechsel sei demnach am Montag erfolgt. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick dürfte das Duo kommende Woche erstmals einberufen.

Rangnick gibt seinen Kader für die beiden WM-Tests in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) kommenden Montag bekannt. Dann will sich der Deutsche laut Verbandsangaben auch erstmals zu den neuen Personalien äußern. Chukwuemeka hatte seine Absicht auf einen Nationenwechsel dem englischen Verband laut APA-Informationen bereits vor einigen Wochen mitgeteilt. PSV-Eindhoven-Profi Wanner gab vergangenen Freitag öffentlich bekannt, dass er künftig für Österreich statt für Deutschland spielen will.

