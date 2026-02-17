Finale Alpin Rodel Weltcup: Spannender Kampf um Gesamtsieg

Von: Ivd

Jaufental – Der FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/2026 biegt in die Zielgerade ein. Am kommenden Wochenende (20.-21. Februar 2026) fallen in Jaufental/Val di Giovo (ITA) die Entscheidungen um den Gesamtsieg im Doppelsitzer und im Einsitzer Herren. Einzig Riccarda Ruetz (AUT) steht im Einsitzer Damen bereits als Siegerin des Gesamtweltcups fest.

Jaufental/Val di Giovo (FIL/17.02.2026) Die Tonnerboden-Bahn im Wipptaler Rodelzentrum zählt mit einer Laufzeit von etwas über 50 Sekunden zu den kürzeren Bahnen im Alpin Rodel Weltcup, der Spannung tut dies keinen Abbruch – im Gegenteil. Eine Schlüsselstelle auf der 660 Meter langen Bahn ist das Ziel-S, in dieser Passage kann man viel Zeit gutmachen – oder eben auch verlieren.

Beim ersten Weltcupfinale auf der erst im Jahr 2017 gebauten Bahn kämpfen am Freitagabend im Doppelsitzer drei Paare um den Gesamtsieg. Nach sechs von sieben Rennen führen erstmals Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) die Gesamtwertung mit 490 Punkten an, knapp vor den amtierenden Welt- und Europameistern Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/485 Punkte) – wer von den beiden Doppelsitzern vorne ist, holt sich die Kugel. Wohl nur noch rechnerische Chancen haben die Gesamtsieger 2024/2025, Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT/455).

Gruber in Favoritenrolle

Im Einsitzer der Herren geht Daniel Gruber (ITA/525 Punkte) mit einem satten Vorsprung von 55 Punkten auf Fabian Achenrainer (AUT/470 Punkte) ins Finale am Samstagabend. Zuletzt präsentierte sich Achenrainer in Topform, mit zwei Siegen in Umhausen (AUT). Bei einem Sieg (100 Punkte) von Achenrainer im Finale müsste Gruber mindestens Siebter (46 Punkte) werden, um erstmals die große Kristallkugel zu gewinnen. Die beste Platzierung im Gesamtweltcup holte Gruber als Fünfter in der Saison 2023/2024 und Achenrainer als Sechster in der Saison 2021/2022.

Reutz erste Gesamtsiegerin aus Österreich seit 27 Jahren

Mit ihrem Sieg beim Eliminator in Umhausen vor zwei Wochen hat sich Riccarda Ruetz (AUT) ein Rennen vor Schluss zur Gesamtsiegerin im Einsitzer Damen gekürt, erstmals seit Elvira Holzknecht (AUT) in der Saison 1998/1999 geht somit der Gesamtsieg wieder nach Österreich. Hinter Ruetz matchen sich Lisa Walch (GER/430 Punkte) und Europameisterin Nina Castiglioni (ITA/401 Punkte) um Platz zwei.

Nach dem Training am Freitagnachmittag geht es auf der knapp 660 Meter langen Tonnerboden-Bahn um 20.00 Uhr mit dem Finale der Doppelsitzer los, am Samstag um 17.00 Uhr folgt der erste Lauf für die Einsitzer Damen und Herren, um 18.30 Uhr steigt das große Finale mit Siegerehrung und Weltcupparty im Festzelt am Zielgelände. DJ Pire heizt bereits ab 15.00 Uhr den Fans und Athleten mit fetten Beats ein.

Programm Finale FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/2026

Freitag, 20.02.2026

15.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

17.00 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

19.00 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer

20.00 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

Samstag, 21.02.2026

17.00 Uhr: Ertser Wertungslauf Einsitzer Damen

17.30 Uhr: Erster Wertungslauf Einsitzer Herren

18.30 Uhr: Finale Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

19.30 Uhr: Finale Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

20.30 Uhr: Siegerehrung Doppelsitzer, Einsitzer Damen, Einsitzer Herren im Zielraum

Anschließend Siegerehrungen FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/2026