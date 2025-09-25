Aktuelle Seite: Home > Sport > FIS beschließt Einführung von SRY-Geschlechtertests
FIS beschließt Einführung von SRY-Geschlechtertests

Donnerstag, 25. September 2025 | 12:28 Uhr
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Die FIS hat die Einführung von Geschlechtertests beschlossen. Einen dementsprechenden Entschluss fasste der Council des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes nach vorangegangenen Beratungen mit Genetik-Experten. Demnach sollen künftig nur noch Athletinnen mit negativem SRY-Gentest an Frauenbewerben teilnehmen dürfen. Das Y-Chromosom definiert das männliche Geschlecht.

“Diese Richtlinie ist der Eckpfeiler unseres Engagements zum Schutz des Frauensports, und wir sind überzeugt, dass es nur einen fairen und transparenten Weg gibt, dies zu erreichen: indem wir uns auf wissenschaftliche und biologische Fakten stützen”, sagte FIS-Präsident Johan Eliasch. Den Plan zur Umsetzung werde man nun mit den nationalen Skiverbänden und anderen Interessengruppen ausarbeiten.

In der Leichtathletik hatte der Weltverband vor der am Sonntag zu Ende gegangenen WM in Tokio erstmals von allen Athletinnen einen SRY-Gentest verlangt. Der ÖLV wickelte das Prozedere unter Einbeziehung eines Speziallabors zügig ab, andere Nationen hatten nicht zuletzt wegen der nur einmonatigen Vorlaufzeit hingegen Probleme.

