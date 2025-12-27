FIS-Präsident Eliasch sieht Fortschritte in Livigno

Von: APA/Reuters

FIS-Präsident Johan Eliasch hat die vor Weihnachten geäußerten Bedenken hinsichtlich der Vorbereitungen für die Snowboard- und Freestyle-Skibewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Livigno am Wochenende relativiert. Wegen Problemen bei der Kunstschnee-Produktion war man für die 26 Medaillenbewerbe vom 6. bis 22. Februar etwas nervös geworden. Nun hat Eliasch den Veranstaltern “Fortschritte” bescheinigt. Wegen der Halfpipes und Kicker werden große Schneemengen benötigt.

“Das lokale Organisationskomitee hat in den vergangenen zwei Wochen wichtige Fortschritte erzielt. Die Fortschritte sind sichtbar, und die Entschlossenheit des Teams, Herausforderungen zu meistern und die Ziele zu erreichen, verdient Anerkennung”, sagte Eliasch. Livignos Bürgermeister Remo Galli versicherte einmal mehr, dass nach Überwinden eines technischen Problems der nötige Schnee bei den Spielen vorhanden sein werde.

Eliasch betonte, dass die Herausforderungen Italiens symptomatisch für tiefer liegende strukturelle Probleme im Wintersport seien. Steigende Kosten, der Druck des Klimawandels und eine unzureichende Infrastruktur verstärken seiner Ansicht nach die Forderungen nach einem rotierenden Modell ständiger Olympia-Gastgeber.