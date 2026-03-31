Fischnaller und Coratti sind die Italienmeister im Parallel-Riesentorlauf

Von: luk

Carezza Dolomites – Die Italienmeisterschaften der Snowboarder in Carezza Dolomites haben am Dienstag bei perfekten Pistenbedingungen mit dem Parallel-Riesentorlauf begonnen. Den Titel krallten sich mit Routinier Roland Fischnaller und Jasmin Coratti zwei Südtiroler Top-Athleten, die am Karerpass auch schon im Weltcup triumphiert haben.

Roland Fischnaller (Circolo Canottieri Aniene) hat am Dienstag das Generationenduell gegen Tommy Rabanser (Carabinier) für sich entschieden. Im großen Finale um den Italienmeistertitel standen sich nämlich der 45-jährige amtierende Weltmeister im Parallel-Riesentorlauf und der frischgebackene 18-jährige Junioren-Weltmeister im Parallel-Slalom gegenüber. Der Villnößer Fischnaller musste auf der perfekt präparierten Pra-Di-Tori-Piste bis zum Schluss kämpfen, um den 27 Jahre jüngeren Grödner Rabanser in Schach zu halten und den „Scudetto“ einzuheimsen. Das kleine Finale hatten kurz davor mit Aaron March (Heer) und Edwin Coratti (Polizei) ebenfalls zwei heimische Snowboarder bestritten. Hier setzte sich der in Völs wohnhafte March durch, der sich damit die Bronzemedaille erkämpfte.

Bei den Damen lieferten sich Jasmin Coratti (Polizeit/Langtaufers) und Lucia Dalmasso (Finanzwache/Falcade) einen packenden Kampf. Nach etwa der Hälfte der Strecke kam Dalmasso zu Sturz und damit war der Weg zur Goldmedaille frei für die Langtaufererin, die am Karerpass im Dezember 2024 ihr erstes Weltcuprennen gewonnen hatte. Das Bronzeduell bestritten hingegen zwei Elisas: die Belluneserin Elisa Caffont (Heer) und Elisa Fava (Polizei/Almese). Hier hatte Caffont das bessere Ende für sich und belegte den dritten Rang.

Italienmeister in der Kategorie U21 wurden Tommy Rabanser und Giorgia Carnevali. In der U18 setzten sich Tobias Mutschlechner und Natalia Laneve durch. In der U15 triumphierten Toni Gruber und Giovanna Bernardi, während in der U13 die nationalen Titel an Rocco Craviotto und Camilla Ciocca gingen.

Die Italienmeisterschaften in Carezza Dolomites werden am Mittwoch mit dem Parallel-Slalom abgeschlossen. Die packenden Rennen gehen neuerlich auf der Pra-Di-Tori-Piste über die Bühne.