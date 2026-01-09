Aktuelle Seite: Home > Sport > Flock bei Skeleton-EM nur auf Platz zwölf
Flock bei Skeleton-EM nur auf Platz zwölf

Freitag, 09. Januar 2026 | 15:02 Uhr
APA/APA/KEYSTONE/MAYK WENDT
Von: apa

Janine Flock hat die Titelverteidigung bei der Skeleton-EM am Freitag klar verpasst. Die zweifache Saisonsiegerin aus Tirol landete in St. Moritz auf Platz zwölf. Bei 2,36 Sek. Rückstand auf die Siegerin Kim Meylemans aus Belgien war für Flock eine Medaille außer Reichweite. Die vierfache Europameisterin war nach einer unliebsamen Bekanntschaft mit der Bande im Training nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte angetreten. Beste Österreicherin war Julia Erlacher als Zehnte.

Da das Rennen auch im Rahmen des Weltcups ausgetragen wurde, verlor Flock (1.102 Punkte) das Gelbe Trikot der Gesamtführenden an Meylemans (1.243). Auch im Vergleich mit der Konkurrenz aus Übersee setzte sich Meylemans vor Kelly Curtis (USA) deutlich durch. Flock wurde Weltcup-20., Erlacher 15.

Auch bei den Männern hatten die Österreicher im Kampf um die Spitzenplätze nichts zu melden. Titelverteidiger Samuel Maier landete in der EM-Wertung auf Position sieben, Florian Auer wurde unmittelbar vor Alexander Schlintner Zwölfter. Gold ging an den britischen Favoriten und Weltcup-Leader Matt Weston, ganze 0,91 Sekunden vor dem Italiener Amedeo Bagnis. Bronze holte der Deutsche Christopher Grotheer. In der Weltcup-Gesamtwertung ist Maier nach sechs von sieben Rennen Siebenter.

