Foxes holen Heimsieg gegen Ljubljana

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia entscheidet das Spitzenspiel am Stefanstag für sich: Vor 3.200 Zuschauern in der Sparkasse Arena in Bozen setzen sich die Weiß-Roten dank einer abgeklärten und soliden Leistung mit 4:1 gegen Olimpija Ljubljana durch. Drei wichtige Punkte, die es Frank und seinen Teamkollegen ermöglichen, wieder auf den fünften Tabellenplatz vorzurücken und sich direkt hinter die Slowenen zu setzen, die nun nur noch einen Punkt Vorsprung haben – allerdings bei drei mehr absolvierten Spielen. Am Sonntag um 17:00 Uhr tritt Bozen in Villach an (Liveübertragung auf Sporteurope.tv), während am Dienstag, den 30. Dezember, in der Sparkasse Arena das letzte Spiel des Jahres 2025 gegen die Pioneers Vorarlberg auf dem Programm steht. Zu diesem Anlass organisiert der Verein die Rescue Heroes Night, mit Eintritt um 1 € für alle freiwilligen und hauptberuflichen Mitglieder der Rettungsdienste.

Der Spielverlauf:

Coach Shedden muss weiterhin auf die verletzten Vallini und Barberio verzichten, während es in den Offensivreihen einige Änderungen gibt: Pollock wird als Center der ersten Linie mit Schneider und McClure eingesetzt, Digiacinto spielt mit Gersich und Gazley, während Bradley die Reihe mit Mantenuto und Frigo komplettiert.

In den ersten Minuten entwickelt sich ein flottes Spiel, wobei die Foxes das erste Powerplay der Gäste unbeschadet überstehen. Kurz darauf sind die Weiß-Roten in Überzahl, doch Horak pariert den Distanzschuss von Gildon stark. Die Hausherren versuchen es erneut über die Achse Miglioranzi–Gazley, doch der Gästegoalie glänzt erneut mit einem starken Beinschoner-Reflex. Olimpija kommt anschließend nach ein paar Fehlern der Bozner Defensive zu Chancen, aber auch Harvey zeigt sich aufmerksam. In den Schlussminuten des Drittels probiert es McClure, ehe 44 Sekunden vor der Sirene der Führungstreffer fällt: Frigo bedient Bradley von hinter dem Tor, der nicht zögert und die Foxes in Führung bringt.

Das zweite Drittel bleibt temporeich. Bozen übersteht ein weiteres Unterzahlspiel erfolgreich, hält die slowenischen Angriffe ohne große Mühe in Schach und sorgt auf der anderen Seite immer wieder für Gefahr vor Horak. Die Weiß-Roten schnüren die Gäste in deren Defensivdrittel ein und verpassen das 2:0 gleich zweimal mit McClure sowie bei einem Konter durch Mantenuto. Nach der Hälfte des Spiels lässt sich Olimpija von Nervosität leiten und schenkt den Foxes eine doppelte Überzahl: In der 37. Minute nutzt Pollock die Gelegenheit und trifft präzise ins lange Eck.

Zwischen dem zweiten und dritten Drittel können die Südtiroler erneut mit zwei Mann mehr auf dem Eis agieren, finden diesmal jedoch trotz einer großen Chance von Gazley nicht zum Torerfolg. Auch Frank scheitert an Horak, ehe Olimpija an einer gut organisierten Bozner Defensive verzweifelt – selbst in Überzahl. Bozen übersteht auch das dritte Powerplay der Slowenen und schlägt kurz darauf selbst in Überzahl entscheidend zu: In der 49. Minute zieht Gildon ab, Schneider fälscht den Schuss unhaltbar hinter Horak ab. Die Foxes verpassen den Viererpack bei einem Breakaway von Gazley, Ljubljana bedankt sich und versucht, das Spiel mit dem Anschlusstreffer von Polei aus kurzer Distanz in der 55. Minute noch einmal zu öffnen. Die Weiß-Roten bleiben jedoch ruhig und machen 64 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem Empty-Net-Treffer von McClure zum 4:1 endgültig alles klar.

HCB Südtirol Alperia – Olimpija Ljubljana 4 – 1 [1-0; 1-0; 2-0]

Tore: 19:16 Matt Bradley (1-0); 36:55 Brett Pollock PP2 (2-0); 48:49 Cole Schneider PP1 (3-0); 54:03 Evan Polei (3-1); 58:56 Brad McClure EN (4-1)

Torschüsse: 34-21

Strafminuten: 6-14

Schiedsrichter: Nikolic M., Smetana / Mantovani, Martin

Zuschauer: 3.201