Foxes kehren mit zwei Punkten aus Innsbruck zurück

Bozen – Der Tiroler Abend des HCB Südtirol Alperia endet mit einem Overtime-Sieg: Die Weiß-Roten setzen sich dank des Treffers von McClure (für ihn ein Doppelpack) in der Verlängerung mit 5:4 gegen den HC TIWAG Innsbruck durch. Bozen kehrt somit mit zwei Punkten in die Landeshauptstadt Südtirols zurück, wirft dabei jedoch einen Zwei-Tore-Vorsprung – beim Stand von 1:3 zu Beginn des dritten Drittels – sowie später auch eine weitere Führung von 3:4 leichtfertig weg. Mann des Abends für die Hausherren war Matt Wilkins, der alle vier Treffer erzielte. Die Foxes nutzen damit den Ausrutscher Salzburgs in Budapest nicht voll aus, nähern sich aber bis auf einen Punkt dem von den Red Bulls belegten dritten Platz.

Der Spielverlauf:

Coach Doug Shedden lässt im Rahmen der Rotation Gazley zusammen mit Gibson, Larcher und Marchetti pausieren. Vallini kehrt als Backup zurück, während der verletzte Barberio weiterhin ausfällt.

Bozen schnuppert zu Beginn der Partie an der Führung, als Schneider durch eine Glanzparade von Vernon gestoppt wird. Innsbruck zeigt sich hingegen abgeklärter und nutzt einen Konter zur Führung: Lajeunesse legt für Wilkins auf, der zum 1:0 einschießt. Die Antwort der Weiß-Roten lässt nicht lange auf sich warten, Chancen häufen sich durch McClure, Gennaro und Gersich. Auf den Ausgleich muss man jedoch bis zur 14. Minute warten, als Valentine Samuelsson bedient, der direkt zum 1:1 abschließt.

Die Gäste gehen bereits nach 28 Sekunden im zweiten Drittel in Führung: Matteo Gennaro erzielt mit einem starken Schuss aus der Mitteldistanz seinen ersten Treffer im weiß-roten Trikot und trifft genau ins Kreuzeck. Die Foxes lassen ein Powerplay ungenutzt, drücken aber weiter auf das dritte Tor: Gildons Schuss landet am Pfosten, anschließend scheitert auch er selbst an Vernon. Auch Schneider und Miglioranzi versuchen es, doch das verdiente 1:3 fällt durch McClure, der aus dem Slot eiskalt abschließt. Vor der Sirene gibt es noch Aluminium: Dieses Mal trifft Miglioranzi die Oberkante der Latte.

Zu Beginn des dritten Drittels fehlt es den Südtirolern an Disziplin, und im 5-gegen-3 verkürzt Innsbruck durch einen Volley-Schuss von Wilkins, der damit seinen Doppelpack schnürt. Keine fünf Minuten später, erzielt Wilkins sogar den Hattrick: Sein Schuss aus spitzem Winkel überrascht Harvey am kurzen Pfosten – alles wieder ausgeglichen. Bozen antwortet jedoch prompt: 57 Sekunden später erwischt Mantenuto Vernon auf dem falschen Fuß und bringt die Foxes erneut in Führung. In der Folge versuchen sie, die Partie mit zahlreichen Chancen zu entscheiden, lassen jedoch die nötige Konsequenz vermissen. Innsbruck sagt Danke und gleicht erneut im Powerplay aus: Ein Schuss von Benker wird vor dem Tor vom erneut lauernden Wilkins abgefälscht, der damit seinen vierten persönlichen Treffer bejubelt. Bozen vergibt im Schlussabschnitt noch zwei große Möglichkeiten zur Entscheidung, sodass die Verlängerung nötig wird. Dort ist es schließlich McClure, der nach zuvor getroffenem Aluminium die Vorlage von Gersich nutzt und die Partie in 64. Minute entscheidet.

HC TIWAG Innsbruck – HCB Südtirol Alperia 4 – 5 OT [1-1; 0-2; 1-3; 0-1]

Tore: 05:53 Mathew Wilkins (1-0); 13:15 Philip Samuelsson (1-1); 20:28 Matteo Gennaro (1-2); 35:19 Brad McClure (1-3); 40:44 Mathew Wilkins PP2 (2-3); 45:30 Mathew Wilkins (3-3); 46:27 Daniel Mantenuto (3-4); 54:58 Mathew Wilkins PP1 (4-4); 63:39 Brad McClure (4-5)

Torschüsse: 30-49

Strafminuten: 6-12

Schiedsrichter: Nikolic M., Nikolic K. / Bedynek, Martin

Zuschauer: 1.800