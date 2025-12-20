Foxes stolpern zu Hause gegen die Capitals

Von: ka

Bozen – Hart umkämpfte Partie, aber keine Punkte für den HCB Südtirol Alperia im letzten Auftritt vor Weihnachten. Die Weiß-Roten erarbeiteten sich eine lange Serie an Torchancen, unterlagen den Vienna Capitals jedoch mit 2:5. Die Österreicher erzielten in den letzten acht Minuten drei Treffer (darunter ein Empty-Net-Tor) und entschieden damit die Begegnung zu ihren Gunsten. Nach einem kurzen Weihnachtsumtrunk geht es bereits am Stefanitag mit dem Heim-Topspiel gegen Olimpija Ljubljana (19:45 Uhr) weiter.

Der Spielverlauf:

Coach Shedden muss auf die verletzten Vallini und Barberio verzichten, stellt Larcher wieder als siebten Verteidiger ins Line-up und lässt den Neuzugang Gibson, Backup von Harvey, auf der Bank.

Der Start in die Partie verläuft verhalten, doch Bozen zeigt die besseren Aktionen und verpasst die Führung nur knapp, als Gazley nach guter Vorarbeit von Pollock zum Abschluss kommt. Das Spiel nimmt mit einem schnellen Schlagabtausch Fahrt auf: In der 12. Minute leistet sich Kosmachuk einen Fehlpass und schenkt Brunner die Scheibe, der allein vor Cowley eiskalt bleibt und mit einem Schuss ins Kreuzeck seinen zweiten Saisontreffer erzielt. Nur 16 Sekunden später folgt die Antwort der Foxes: Ein Offensivvorstoß von Gazzola führt zum Ausgleich, wobei die Scheibe von hinter dem Tor unglücklich vom Schläger Bradleys ins Tor springt. Das Tempo bleibt hoch und beide Teams agieren offensiv: Wien versucht es mit Wallner, während die Foxes Cowley erneut durch einen Schuss aus dem Slot von Pollock sowie durch Bradley prüfen – der Spielstand bleibt jedoch unverändert.

Der Mittelabschnitt beginnt mit Vorteilen für Wien. Zunächst muss Harvey gegen Kosmachuk spektakulär retten, ehe die Capitals in der 22. Minute durch einen Schuss ins Kreuzeck von Franklin in Führung gehen. Die Foxes reagieren prompt und gleichen im Powerplay aus: In der 26. Minute sieht McClure Pollock, der aus kürzester Distanz zum 2:2 abfälscht. Danach folgt eine lange Druckphase der Bozner, die Chance um Chance herausspielen. Brunner scheitert nach einem Rebound knapp, wenig später ist Bradley aus nächster Nähe zu uneigennützig, während Pollock aus dem Slot nicht zum Erfolg kommt. Erneut Pollock trifft kurz darauf nur die Querlatte, und Gazley streift mit einer Ablenkung vor dem Tor den Pfosten. Zahlreiche Möglichkeiten – doch das Ergebnis bleibt gleich.

Im dritten Drittel verlieren die Weiß-Roten etwas an Glanz, senken zwar das Tempo, behalten aber zunächst die Spielkontrolle. Mit fortschreitender Zeit erhöhen die Capitals den Druck und erzielen in der 53. Minute ein äußerst wichtiges Tor: Ein Distanzschuss von Gazzola wird von Harvey abgewehrt, doch Koschek reagiert am schnellsten und erzielt seinen ersten Saisontreffer. Bozen versucht zu antworten und belagert das Tor von Cowley, doch die Chancen von Schneider und McClure reichen nicht, um den Gästekeeper zu überwinden. Wien zeigt sich hingegen eiskalt und verwertet in der 57. Minute einen Konter, bei dem Souch das Zuspiel von Wallner im Tor unterbringt. Die Foxes setzen mit einem sechsten Feldspieler alles auf eine Karte, doch trotz einer weiteren Großchance von McClure bleibt eine Wende aus. Den Schlusspunkt setzt Vey mit einem Empty-Net-Tor zum endgültigen 2:5.

HCB Südtirol Alperia – Vienna Capitals 2 – 5 [1-1; 1-1; 0-3]

Tore: 11:25 Pascal Brunner (1-0); 11:41 Randy Gazzola (1-1); 21:14 Zane Franklin (2-1); 25:47 Brett Pollock PP1 (2-2); 52:01 Felix Koschek (2-3); 56:53 Carter Souch (2-4); 59:25 Linden Vey EN (2-5)

Torschüsse: 44-23

Strafminuten: 0-2

Schiedsrichter: Nikolic M., Sternat / Nothegger, Rigoni

Zuschauer: 2.590