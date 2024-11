Foxes nach Heimsieg über Wien wieder an Tabellenspitze

Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia feierte im einzigen Samstagsspiel der win2day ICE Hockey League einen 5:3-Erfolg über die spusu Vienna Capitals. Mit dem dritten Heimsieg in Serie setzten sich die Bozner, bei denen Dustin Gazley einen Doppelpack erzielte, wieder an die Tabellenspitze.

Nach dem 1:0-Erfolg bei Pustertal ging es für die spusu Vienna Capitals nur 24 Stunden später beim HCB Südtirol Alperia weiter. In einem über weite Strecken ausgeglichenen ersten Drittel gingen die Hausherren durch Adam Helewka in Führung. 37 Sekunden vor der Pause erhöhte Cristiano DiGiacinto sogar auf 2:0. Kurz nach Wiederbeginn musste der Wiener Joseph Cramarossa mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vom Eis, Dustin Gazley stellte im Powerplay auf 3:0.

In der 29. Minute schrieben die Gäste durch Jeremy Gregoire an, doch früh im dritten Drittel stellte Daniel Mantenuto den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Capitals gaben aber nicht auf und meldeten sich mit einem Wallner-Doppelpack zurück – neun Minuten vor dem Ende stand es nur mehr 4:3. Bei einer 2 auf 0-Situation sorgte Gazley mit einem sehenswerten Abschluss aber für die Entscheidung. Bozen entschied somit auch das zweite Saisonduell für sich und setzte sich wieder an die Tabellenspitze.

win2day ICE Hockey League Samstag, 23.11.2024:

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals 5:3 (2:0, 1:1, 2:0)

Referees: OFNER, STERNAT, Jedlicka, Konc.

Tore Bozen: Helewka (17.), DiGiacinto (20.), Gazley (26./PP, 54.), Mantenuto (41.)

Tore Wien: Gregoire (29.), Wallner (44., 52./PP)