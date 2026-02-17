Frankreich gewinnt Gold in der Männer-Staffel

Von: luk

Antholz – Herbe Enttäuschung bei der italienischen Biathlon-Staffel der Männer. Mit der Medaillenentscheidung hatte Italien nichts zu tun.

Patrick Braunhofer aus Ridnaun eröffnete das Rennen für die italienische Staffel. Er schoss zweimal daneben und musste nachladen. Vor allem aber auf der Strecke verlor er fast eine Minute auf die Spitzenteams. Bitter dabei, Patrick Braunhofer wurde durch einen Stockbruch behindert. Lukas Hofer musste ebenfalls zweimal nachladen, von da an war der Medaillenzug schon abgefahren.

Da konnten auch die weiteren zwei Läufer, Nicola Romanin und Tommaso Giacomel, nichts mehr ändern. Italien musste nie in die Strafrunde und eigentlich auch nur neunmal nachladen, aber man verlor dennoch am Ende viereinhalb Minuten auf den Sieger Frankreich.

Trio macht es unter sich aus

Vorne machten es die Topnationen unter sich aus: Norwegen, Frankreich und Schweden waren die letzten beiden Runden gemeinsam unterwegs, bis Eric Perrot im letzten Schießen fehlerfrei davonzog. Frankreich holt zum ersten Mal Gold in der Männerstaffel. Silber geht an Norwegen, Bronze an Schweden.