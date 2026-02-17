Aktuelle Seite: Home > Sport > Frankreich gewinnt Gold in der Männer-Staffel
Italien landet abgeschlagen auf Rang 14

Frankreich gewinnt Gold in der Männer-Staffel

Dienstag, 17. Februar 2026 | 17:23 Uhr
Südtirol_Arena_Antholz_16_1_2024_NordicFocus
lpa
Schriftgröße

Von: luk

Antholz – Herbe Enttäuschung bei der italienischen Biathlon-Staffel der Männer. Mit der Medaillenentscheidung hatte Italien nichts zu tun.

Patrick Braunhofer aus Ridnaun eröffnete das Rennen für die italienische Staffel. Er schoss zweimal daneben und musste nachladen. Vor allem aber auf der Strecke verlor er fast eine Minute auf die Spitzenteams. Bitter dabei, Patrick Braunhofer wurde durch einen Stockbruch behindert. Lukas Hofer musste ebenfalls zweimal nachladen, von da an war der Medaillenzug schon abgefahren.

Da konnten auch die weiteren zwei Läufer, Nicola Romanin und Tommaso Giacomel, nichts mehr ändern. Italien musste nie in die Strafrunde und eigentlich auch nur neunmal nachladen, aber man verlor dennoch am Ende viereinhalb Minuten auf den Sieger Frankreich.

Trio macht es unter sich aus

Vorne machten es die Topnationen unter sich aus: Norwegen, Frankreich und Schweden waren die letzten beiden Runden gemeinsam unterwegs, bis Eric Perrot im letzten Schießen fehlerfrei davonzog. Frankreich holt zum ersten Mal Gold in der Männerstaffel. Silber geht an Norwegen, Bronze an Schweden.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
70
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
30
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
27
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
24
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 